Джерело:"Цензор Нет"
Командир 93-ї ОМБр Дмитро Брижинський вважає, що запобігти окупації Луганська у 2014 році можна було. Однак на той час не вистачало сил і озброєння.
Щоб протистояти російській орді потрібен був щонайменще ще один кадровий батальйон. Однак, розповідає Брижинський, якби додаткові сили кинули на Луганськ, Україна могла втратити Харків.
До теми Здуру просунутися вперед ми завжди можемо, – командир Брижинський
Командир бригади "Холодний Яр" розповів: коли "закрили" Хрящувате та Новосвітлівку, різко скоротилися обстріли. Буквально жодного пострілу не було, хоча до цього нас щодня обстрілювали.
Чи були реальні шанси відбити Луганськ влітку 2014 року? Думаю, що були. Якби на той момент на тому напрямку був ще один нормальний кадровий батальйон, мені здається, Луганськ ми взяли б,
– заявив Брижинський.
Проте тоді не вистачало військових. "Айдар", за словами комбрига, тоді буквально розривали. Бракувало активного підрозділу, який міг би висуватися уперед.
Можна б було перекинути сили 92 бригади. Тоді вона прикривала Харків. Проте Брижинський зазначає: перекинути її звідти на Луганськ було б, імовірно, дуже важким рішенням
Що сталося б, якби і Харків тоді захопили? Тоді всі в районі Луганська і Донецька взагалі залишилися б в оточенні,
– розповів комбриг.
Дані з Вікіпедії
Джерело: ІА «Вчасно» — https://vchasnoua.com/donbass/62955-sbu-vyklykala-na-dopyt-veterana-ato-lapina-u-spravi-pro-boi-za-luhanskyi-aeroport