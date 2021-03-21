Комбриг розповів, чи були реальні шанси відбити Луганськ у 2014 році

Командир 93-ї ОМБр Дмитро Брижинський вважає, що запобігти окупації Луганська у 2014 році можна було. Однак на той час не вистачало сил і озброєння.

Щоб протистояти російській орді потрібен був щонайменще ще один кадровий батальйон. Однак, розповідає Брижинський, якби додаткові сили кинули на Луганськ, Україна могла втратити Харків.

До теми Здуру просунутися вперед ми завжди можемо, – командир Брижинський

За якої умови вдалося б взяти Луганськ

Командир бригади "Холодний Яр" розповів: коли "закрили" Хрящувате та Новосвітлівку, різко скоротилися обстріли. Буквально жодного пострілу не було, хоча до цього нас щодня обстрілювали.

Чи були реальні шанси відбити Луганськ влітку 2014 року? Думаю, що були. Якби на той момент на тому напрямку був ще один нормальний кадровий батальйон, мені здається, Луганськ ми взяли б,

– заявив Брижинський.

Проте тоді не вистачало військових. "Айдар", за словами комбрига, тоді буквально розривали. Бракувало активного підрозділу, який міг би висуватися уперед.

Загроза втратити Харків

Можна б було перекинути сили 92 бригади. Тоді вона прикривала Харків. Проте Брижинський зазначає: перекинути її звідти на Луганськ було б, імовірно, дуже важким рішенням

Що сталося б, якби і Харків тоді захопили? Тоді всі в районі Луганська і Донецька взагалі залишилися б в оточенні,

– розповів комбриг.

Окупація Луганська: головне

1 березня Луганська обласна рада ухвалила рішення про визнання нелегітимними центральних органів виконавчої влади України.

Маріонеткова "Луганська народна республіка" була проголошена 27 квітня 2014 року групою осіб, які захопили будівлю управління СБУ у Луганській області.

11 травня 2014 року відбувся фейковий "референдум" про суверенітет Луганської народної республіки.

Від квітня до вересня 2014 року тривали бої за Луганський аеропорт. З початку збройного конфлікту на Донбасі він був узятий під контроль силами АТО.

В результаті наступу регулярних російських військ, оперативна група захисників аеропорту потрапила в оточення. 1 вересня українські військові покинули аеропорт.

Відтак контроль над Луганськом отримали російські окупаційні війська.

Дані з Вікіпедії

Джерело: ІА «Вчасно» — https://vchasnoua.com/donbass/62955-sbu-vyklykala-na-dopyt-veterana-ato-lapina-u-spravi-pro-boi-za-luhanskyi-aeroport