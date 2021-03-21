Здуру просунутися вперед ми завжди можемо, – командир Брижинський

Командир 93-ї ОМБр Дмитро Брижинський пояснив, чому військові на Донбасі не просуваються вперед, хоча мають для цього всі засоби. Мовляв потрібно зважати на те, які жертви можуть піти на просування.

Командир бригади "Холодний Яр" зазначає: взяти додаткові три кілометри і просунутися – можна. Однак наголошує, що потрібно зважити усі критерії і обставини.

До речі Віджимають, а ми нічого не робимо, – Брижинський про те, чому українці не стріляли в Криму

"Яка ціна питання"

Командир зазначає: з 93 бригадою неодноразово просувалися уперед. У інформпросторі багато маніпулюють на тему того, що перемир'я і не дозволяють стріляти. Однак він підкреслює: сутність завжди в іншому – яка ціна питання атаки, що це дасть війську?

Чи варті ті чи інші п’ять метрів можливої загибелі бійців? Навіть коли вже виконуєш якесь завдання – все одно переживаєш, все одно продовжуєш думати, чи вартий контроль над ділянкою людських життів,

– зізнався Брижинський.

Комбати завжди дивляться, оцінюють, оголошують перспективи на тій чи іншій ділянці, пояснюють, що це дасть – відтак у штабі починають думати. Але будь-які дії необхідно розглядати та планувати і у контексті загальнонаціональному, наголошує Брижинський.

Він зазначає: важливо врахувати: які втрати в ООС, які втрати у супротивника? Щороку війна інша, і потрібно йти у ногу з часом, а не залишатися у минулому.

Просунутися військо завжди може

Комбриг розповідає: є прихильником того, що супротивника потрібно вибивати не лобовими атаками, а заходити до нього у тил, на фланги і вичавлювати його.

Здуру просунутися на три кілометри уперед ми завжди можемо. Але потім постане питання евакуації поранених, підвозу боєприпасів. Тому, знову ж таки, завжди треба зважувати,

– зазначив Брижинський.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Протягом минулої доби, 20 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил окупанти 9 разів порували режим припинення вогню.

Обстріли зафіксували біля Південного, Шумів, Водяного, на Приазов'ї, Лебединського, Широкиного.

Внаслідок обстрілу 1 український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Він загинув під час евакуації до лікарні.

Джерело: https://censor.net/ua/r3253348