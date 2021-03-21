Здуру просунутися вперед ми завжди можемо, – командир Брижинський
Командир 93-ї ОМБр Дмитро Брижинський пояснив, чому військові на Донбасі не просуваються вперед, хоча мають для цього всі засоби. Мовляв потрібно зважати на те, які жертви можуть піти на просування.
Джерело:"Цензор Нет"
Командир бригади "Холодний Яр" зазначає: взяти додаткові три кілометри і просунутися – можна. Однак наголошує, що потрібно зважити усі критерії і обставини.
До речі Віджимають, а ми нічого не робимо, – Брижинський про те, чому українці не стріляли в Криму
"Яка ціна питання"
Командир зазначає: з 93 бригадою неодноразово просувалися уперед. У інформпросторі багато маніпулюють на тему того, що перемир'я і не дозволяють стріляти. Однак він підкреслює: сутність завжди в іншому – яка ціна питання атаки, що це дасть війську?
Чи варті ті чи інші п’ять метрів можливої загибелі бійців? Навіть коли вже виконуєш якесь завдання – все одно переживаєш, все одно продовжуєш думати, чи вартий контроль над ділянкою людських життів,
– зізнався Брижинський.
Комбати завжди дивляться, оцінюють, оголошують перспективи на тій чи іншій ділянці, пояснюють, що це дасть – відтак у штабі починають думати. Але будь-які дії необхідно розглядати та планувати і у контексті загальнонаціональному, наголошує Брижинський.
Він зазначає: важливо врахувати: які втрати в ООС, які втрати у супротивника? Щороку війна інша, і потрібно йти у ногу з часом, а не залишатися у минулому.
Просунутися військо завжди може
Комбриг розповідає: є прихильником того, що супротивника потрібно вибивати не лобовими атаками, а заходити до нього у тил, на фланги і вичавлювати його.
Здуру просунутися на три кілометри уперед ми завжди можемо. Але потім постане питання евакуації поранених, підвозу боєприпасів. Тому, знову ж таки, завжди треба зважувати,
– зазначив Брижинський.
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