Командування силами високої готовності НАТО перейшло до Туреччини
Командування Об'єднаною оперативною групою високої готовності НАТО перейшло до Туреччини. Країна очолила відповідну групу 1 січня 2021 року.
Сили надшвидкого реагування НАТО (VJTF – 24 канал) загалом будуть налічувати 6400 військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба НАТО.
До теми Туреччина закрила кордони з Британією через мутований штам COVID-19
Водночас у заяві Альянсу зазначили, що відповідним силам передано новітні зразки турецьких збройних машин, протитанкових ракет і гаубиць.
Також Анкара відправить до складу VJTF мотопіхотну бригаду чисельністю приблизно 4200 військовослужбовців. Окрім неї, свої війська нададуть США, Велика Британія, Польща та Італія.
Туреччина вклала значні кошти в підрозділ – одне з найбільш мобільних в НАТО – особливо в його логістику і планування потреб в боєприпасах,
– мовиться в повідомленні.
Що відомо про сили високої готовності НАТО
- У 2014 році під час саміту Альянсу в Уельсі – глави держав і глави урядів країн НАТО прийняли рішення про формування Об'єднаних сил НАТО високої готовності.
- Відповідний крок зробили у відповідь на зміни в безпековій ситуації, зокрема, після дій Росії проти України та зростання напруженості на Близькому Сході.
- Члени НАТО командують VJTF за принципом ротації. У 2020 році групу очолила Польща, у 2019 році – Німеччина.
- Особливість VJTF у її боєготовності, яка передбачає те, що група повинна бути готова до передислокації упродовж максимум 72 годин.
Поділитися новиною