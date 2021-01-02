Командування Об'єднаною оперативною групою високої готовності НАТО перейшло до Туреччини. Країна очолила відповідну групу 1 січня 2021 року.

Сили надшвидкого реагування НАТО (VJTF – 24 канал) загалом будуть налічувати 6400 військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба НАТО.

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Водночас у заяві Альянсу зазначили, що відповідним силам передано новітні зразки турецьких збройних машин, протитанкових ракет і гаубиць.

Також Анкара відправить до складу VJTF мотопіхотну бригаду чисельністю приблизно 4200 військовослужбовців. Окрім неї, свої війська нададуть США, Велика Британія, Польща та Італія.

Туреччина вклала значні кошти в підрозділ – одне з найбільш мобільних в НАТО – особливо в його логістику і планування потреб в боєприпасах,

– мовиться в повідомленні.

Що відомо про сили високої готовності НАТО