Командування Медсил ЗСУ на 11 мільйонів гривень закупило непридатні апарати ШВЛ

Джерело:ДБР
Державне бюро розслідувань викрило злочинну діяльність службовців Медичних сил Збройних сил України. За бюджетні 11 мільйонів гривень вони закупили апарати штучної вентиляції легень, непридатні до використання.
Оперативники ДБР отримали інформацію, що у травні 2020 року представники командування Медичних сил ЗСУ здійснило закупівлю апаратів штучної вентиляції легень.
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Наразі проводять необхідні слідчі та процесуальні дії, триває досудове розслідування.
ДБР викрило злочинну діяльність службовців Медсил ЗСУ / Фото ДБР
Командування Медсил ЗСУ закупило непридатні для використання апарати ШВЛ / Фото ДБР