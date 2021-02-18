Командування Медсил ЗСУ на 11 мільйонів гривень закупило непридатні апарати ШВЛ
Державне бюро розслідувань викрило злочинну діяльність службовців Медичних сил Збройних сил України. За бюджетні 11 мільйонів гривень вони закупили апарати штучної вентиляції легень, непридатні до використання.
Джерело:ДБР
Оперативники ДБР отримали інформацію, що у травні 2020 року представники командування Медичних сил ЗСУ здійснило закупівлю апаратів штучної вентиляції легень.
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Що відомо про злочинну схему
- Вартість закупівлі становила 11 мільйонів гривень
- Однак комплектація та технічні характеристики ШВЛ не відповідають медико-технічним вимогам тендерної документації.
- Це означає, що використання закуплених медичних виробів за прямим призначенням неможливе.
ДБР провело обшуки: що знайшли
- 16 лютого 2021 року слідчі провели обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи на території Києва.
- У результаті вилучили електронні носії інформації, мобільні телефони та інші документи, які підтверджують злочинну діяльність.
Наразі проводять необхідні слідчі та процесуальні дії, триває досудове розслідування.
ДБР викрило злочинну діяльність службовців Медсил ЗСУ / Фото ДБР
Командування Медсил ЗСУ закупило непридатні для використання апарати ШВЛ / Фото ДБР
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