У командувача ЗСУ та глави Чернігівської ОДА народилась донечка: фото
Главнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та глава Чернігівсьої ОДА Анна Коваленко 11 січня стали батьками. У них народилась дівчинка.
Немовля назвали Марічкою. Про це Коваленко повідомила у фейсбуці.
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Коваленко опублікувала фото ручки дитини та зворушливо підписала світлину.
Привіт, Марічко! Марія Русланівна Хомчак сьогодні з‘явилась на світ. Ми щасливі,
– додала чиновниця.
Користувачі соцмереж привітали батьків у коментарях.
Що відомо про подружжя Хомчака та Коваленко
- Пара одружилась у жовтні 2020 року. Перед тим Хомчак та Коваленко пів року приховували відносини.
- До речі, пишної церемонії та весілля не влаштовували. Молодята просто розписались.
- Для 53-річного Хомчака це другий шлюб, а для 29-річної Коваленко – перший.
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