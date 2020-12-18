Сергія Дроздова, якому оголосили підозру у справі катастрофи Ан-26 піді Чугуєвом, не затримали. Процесуальних підстав для цього немає.

Командувача Повітряних сил Сергія Дроздова підозрюють у недбалості. Про це на брифінгу розповів начальник відділу ДБР Вадим Приймачок.

Важливо Падіння Ан-26 під Чугуєвом: ДБР оголосило підозру командувачу Повітряних сил

За його словами, ані Дроздов, ані інші 2 підозрюваних не затримані, бо підстав для цього нема. При цьому слідство ДБР не розкрило інформацію, про які запобіжні заходи для підозрюваних клопотатиме.

Зверніть увагу! Причиною падіння АН-26, за версією слідства, є сукупність помилкових рішень екіпажах літака і військової частини, а також керівного складу. Підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці.

Що відомо про авіакатастрофу під Чугуєвом:

Ввечері 25 вересня за 2 кілометри від військового аеропорту Чугуєва розбився військовий літак Ан-26.

Він впав при заході на посадку приблизно о 20:45 та загорівся.

На борту перебували 27 людей, зокрема курсанти університету імені Кожедуба та офіцери. Вони виконували навчально-тренувальний політ.

В результаті авіакатастрофи – на місці загинуло 25 людей, один курсант помер в лікарні через опіки. Ще одному курсанту вдалося вижити.



Деталі авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом / інфографіка 24 каналу

Більше про авіакатастрофу під Чугуєвом, її причини та розслідування трагедії – за посиланням.