Командувача Повітряних сил Дроздова не затримували, – ДБР
Сергія Дроздова, якому оголосили підозру у справі катастрофи Ан-26 піді Чугуєвом, не затримали. Процесуальних підстав для цього немає.
Командувача Повітряних сил Сергія Дроздова підозрюють у недбалості. Про це на брифінгу розповів начальник відділу ДБР Вадим Приймачок.
Важливо Падіння Ан-26 під Чугуєвом: ДБР оголосило підозру командувачу Повітряних сил
За його словами, ані Дроздов, ані інші 2 підозрюваних не затримані, бо підстав для цього нема. При цьому слідство ДБР не розкрило інформацію, про які запобіжні заходи для підозрюваних клопотатиме.
Що відомо про авіакатастрофу під Чугуєвом:
- Ввечері 25 вересня за 2 кілометри від військового аеропорту Чугуєва розбився військовий літак Ан-26.
- Він впав при заході на посадку приблизно о 20:45 та загорівся.
- На борту перебували 27 людей, зокрема курсанти університету імені Кожедуба та офіцери. Вони виконували навчально-тренувальний політ.
- В результаті авіакатастрофи – на місці загинуло 25 людей, один курсант помер в лікарні через опіки. Ще одному курсанту вдалося вижити.
Деталі авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом / інфографіка 24 каналу
Більше про авіакатастрофу під Чугуєвом, її причини та розслідування трагедії – за посиланням.
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