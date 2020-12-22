Печерський суд Києва взяв під варту командира військової частини А-4104 у Чугуєві В'ячеслава Глазунова. Його підозрюють у недбальстві, порушенні підготовки і правил польотів, що призвело до катастрофи літака Ан-26.

У чому підозрюють Глазунова

За даними слідства, Глазунов затверджував планову таблицю польотів, яка передбачала навчальні польоти із зупинками для технічного обстеження. Про це повідомляє "Громадське".

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Командир дозволив проведення так званих конвеєрних польотів – коли літак після здійснення одного вильоту не зупиняється, а виконує наступний. Це, на думку слідства, і призвело до того, що екіпаж дізнався про відмову лівого двигуна в повітрі і не зміг оперативно владнати проблему,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, на літак допустили 18 штурманів замість 10, що збільшило загальну кількість військовослужбовців. До речі, прокурори стверджують, що на борту було лише 10 парашутів та 10 кисневих масок. Це теж вказує на те, що кількість людей була перевищена.

Також слідчі наголошують на тому, що командир екіпажу Богдан Кишеня 11 місяців не практикував нічні польоти. Через це його не мали допускати на борт. Також у Кишені були проблеми з посадкою літака, які керівництво мало б врахувати.

Що сказав Глазунов

За словами підозрюваного, вага на борту літака не була перевищена, а рішення щодо допуску Кишені ухвалив не він. Також Глазунов пояснив, що у день катастрофи він не був командиром цієї зміни, тому не міг контролювати польоти.

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Підозрюваний додав, що у кожного з військових були парашути та кисневі маски, а технічна перевірка, мовляв, не дала б результатів, оскільки поламка сталась, коли літак набирав швидкість.

З 15:30 до 18:00 я був уже у своєму робочому кабінеті, працював з документами. Спостереження виконувала інша людина. Мене звинувачують у тому, що я давав команду на конвеєр? Я не давав команду на конвеєр. Її дає командир польотів,

– сказав Глазунов.

Зауважимо, адвокат підозрюваного Сергій Рогозін просив не задовольняти клопотання прокуратури про взяття Глазунова під варту. Він запевняв, що його підзахисний не планує переховуватися.

Зверніть увагу! Раніше підозру у справі Ан-26 оголосили командувачу Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанту Сергію Дроздову. Детальніше про трагедію – читайте тут.



Головне про авіакатастрофу під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу