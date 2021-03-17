Думають заздалегідь: команда Зеленського вже заговорила про 2 президентський термін

У квітні президент Володимир Зеленський святкуватиме другу річницю своєї, можливо, головної перемоги в житті. Він розгромив Петра Порошенка у першому турі президентських виборів. У "Слузі народу" пропонуватимуть Зеленському вдруге поборотися за президентське крісло.​

Про це повідомили керівник партії Олександр Корнієнко та керівник фракції Давид Арахамія. Вони запевнили, що пропонуватимуть, однак рішення – за самим Зеленським.

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Під час передвиборчої кампанії у 2019 році тоді ще шоумен Володимир Зеленський обіцяв, що йде лише на один термін. Та вже за рік свого президентства передумав. Сказав, що однієї каденції для втілення всіх обіцянок не вистачить, і якщо народ попросить – він може подумати і про другий.

Обіцянки Зеленського

Політолог Тарас Семенюк зауважив що головною обіцянкою Зеленського було завершення війни на Донбасі.

Він сказав, що якщо війна не завершиться – він піде і не триматиметься за крісло. Я чітко пам'ятаю, це прозвучало на стадіоні під час дебатів з Порошенком,

– зауважив Семенюк.

Однак, за його словами, навіть якщо Зеленському дійсно вдасться досягти зрушень в питанні війни і миру – для українців цього буде замало.

"Українців хвилює питання миру, економічний достаток і, звісно, боротьба з корупцією. Всі хочуть якоїсь стабільності, але, очевидно, важко таку стабільність в час пандемії здобути", – пояснив Семенюк.

Зазвичай усі президенти починають заявляти про амбіції на другий термін тільки на 3 році президентства. Після цього останні 2 роки активно працюють на нову передвиборчу кампанію.

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Що вигадали у команді президента

Ймовірно, про другий термін Зеленського його оточення заговорило вже зараз, тому що політичні опоненти часто закидають чинному президенту слабкість і постійно говорять про імпічмент. Таке припущення висловив політолог Володимир Фесенко.

Він зауважив, що у команді президента вигадали 2 речі:

"По-перше, демонстрація рішучості. По Медведчуку ми також побачили, що він не такий слабкий."

"По-друге, як спростувати тезу, що він піде? Іншою тезою – про те, що він піде на другий термін."

Заяви про другий термін Зеленського політологи назвали фальстартом.

Рейтинг Зеленського

Водночас останні президентські рейтинги показали, що, попри певне розчарування, Зеленський все ще має найвищу підтримку в суспільстві.

Якби вибори відбулись найближчим часом, він знову набрав би найбільше голосів у першому турі. За Зеленського готові проголосувати 27,4% з тих, хто взяв би участь у виборах і визначився з вибором.

Його головного суперника і попередника Петра Порошенка готові підтримати 19,7% опитаних. Лідера ОПЗЖ Юрія Бойка – 17,1%.



За кого готові проголосувати українці / Джерело: Центр Разумкова / Інфографіка 24 каналу