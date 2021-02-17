В Україні повернули кольорові зони та адаптивний карантин

В Україні знову запровадили адаптивний карантин. З 24 лютого уся країна буде у жовтій зоні, згодом обмеження діятимуть відповідно й до інших кольорових зон.
Джерело: 24 канал
Раніше уся країна жила в умовах обмежень помаранчевої зони. Повернутися до адаптивного карантину дозволила стабілізація ситуації з COVID-19.
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Повернення до адаптивного карантину ще 3 лютого на засідання Кабміну анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. При цьому, урядовець підкреслив, що локдаун у січні дав бажаний результат.
Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що жоден регіон в Україні не відповідає червоній зоні карантину. Мовляв, це свідчить про те, що Україна зможе повернутися до "нормального життя".
Адаптивний карантин передбачає наявність певних критеріїв. Якщо область їх виконує, тоді є пом'якшення карантину. Якщо ж ні – регіон не переходить в іншу зону.
Раніше мовилося про: завантаженість ліжок у медзакладах, середню кількість тестувань, коефіцієнт виявлення випадків та показник динаміки зростання випадків.
Обмеження, які діяли раніше / Джерело: Кабмін / Інфографіка 24 каналу