У Колорадо сталась масова стрілянина: мотиви нападника невідомі – Голос Америки

У місті Боулдер штату Колорадо у понеділок, 22 березня, сталась масова стрілянина. Місцева влада озвучила, що від рук нападника у продуктовій крамниці міста загинуло 10 людей, зокрема один поліціянт.

Правоохоронець першим прибув на виклик 911 і отримав смертельне поранення. Очевидці розповіли місцевим телеканалам, що чоловік раптово відкрив вогонь, спровокувавши паніку серед покупців.

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Коли на місце приїхала поліція, чоловік спробував вийти з будівлі. Стрілянина та затримання тривали майже годину. Нападника ідентифікували. Ним виявився 21-річний місцевий житель. Мотиви нападу поки не називають.

Нарада міністрів закордонних справ країн НАТО

Це вже друга масова стрілянина у США за тиждень. Тиждень тому зловмисник у штаті Джорджія вбив 8 людей – працівників трьох спа-салонів.

У Брюсселі завершився перший день наради міністрів закордонних справ країн Організації Північноатлантичного альянсу. Це перша така зустріч після зміни адміністрації Білого дому.

Держсекретар Ентоні Блінкін озвучив політику адміністрації Джо Байдена щодо майбутнього альянсу НАТО. Він запевнив, що цей військовий союз є пріоритетом для США. Блінкін привіз пропозиції щодо адаптації альянсу до нових викликів, зокрема:

щодо стримування Китаю і Росії;

щодо кліматичних змін;

щодо кібербезпеки;

щодо енергетичної безпеки.

Він наголосив, що США не підтримують проєкт "Північний потік-2". Блінкін планує обговорити це питання з німецьким міністром.

Занепокоєння США щодо вакцини

У США висловили занепокоєння через дані випробувань вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca, які вона оприлюднила напередодні. Незалежна експертна група, яка розглядає дані досліджень, заявила, що компанія могла використати деяку застарілу інформацію у звіті про свої клінічні дослідження, які проходили у Штатах.

Після претензій США компанія AstraZeneca заявила, що впродовж 48 годин оприлюднить останню інформацію про випробування своєї вакцини проти COVID-19.

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