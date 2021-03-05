Коломойського вже не треба боятись, – Лещенко
Олігарха Ігоря Коломойського публічно звинуватили у корупції. Тепер у США теж розслідують його оборудки.
Джерело:24 канал
Це означає, що він став менш впливовий. Про це в прямому ефірі сказав ексдепутат Сергій Лещенко.
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Він додав, що справа проти олігарха розслідувалася з різною динамікою. Тож, за його словами, ці розслідування в Україні та США – це сигнал, що на Коломойського вже ніхто не робить ставку.
Тому не треба його (Коломойського – 24 канал) боятися,
– сказав Лещенко.
Ексдепутат також розповів, що Коломойський погрожував людям – він міг подзвонити депутатам з "наїздами". Зараз ці погрози втрачають вагу.
"Це означає, що люди, які розслідують його діяльність, будуть менше його боятись і менше на це зважати", – пояснив Лещенко.
Лещенко: Санкції мають цільову аудиторію
Втім, варто розуміти, що сам Коломойський жодних документів не підписував, тож треба, щоб проти нього дали свідчення. Як зазначив Лещенко: саме ці санкції США мають певну цільову аудиторію:
- депутати з так званої групи Коломойського;
- слідчі;
- спільники олігарха.
Дивіться відео: Лещенко про санкції Коломойському
США ввели санкції щодо Коломойського: коротко
- США 5 березня ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського, йому заборонили в'їзд до Сполучених Штатів. Крім того, під санкції потрапила й сім'я олігарха.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив олігарха у спробах підірвати демократію в Україні.
США ввели санкції проти Ігоря Коломойського / Інфографіка 24 каналу
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