Коломойський і російська агентура руками КСУ знищують реформи, – Шабунін
Антикорупціонер Віталій Шабунін вважає, що генпрокурорка Ірина Венедіктова заважає НАБУ і САП нормально працювати. А провал реформ Конституційного Суду і загалом неефективна боротьба з корпуцією – результат впливу агентів Кремля.
Таку думку голова організації "Центр протидії корупції" висловив в ефірі 24 каналу. Він загалом підсумував роботу антикорупційних органів у 2020 році.
До теми Шабунін про вибухівку та напади: Це неспроможність політичної еліти
Про КСУ
Найбільший скандал року в антикорупційній сфері – це, звісно ж, рішення Конституційного суду про знесення системи електронних декларацій.
У 2021 рік ми заходимо з контролем за ключовим судом України в руках олігарха Коломойського та російської агентури, які руками КСУ вже спробували знищити одну з ключових реформ і готуються знищити інші реформи, які були формальною підставою співпраці з Заходом,
– наголосив антикорупціонер.
Відтак, присутні ризики, що наша держава не отримає міжнародну допомогу: ні фінансову, ні політичну, ні військову.
Про розслідування справ
За словами Шабуніна, справи, які вже розслідуються, але на майже фінальному етапі забирають в НАБУ. Так само буде й з "Приватбанком" Коломойського – документи готові, але їх досі не підписує генпрокурорка, яка блокує роботу САП та НАБУ.
"Я не уявляю, як все це може відбуватися без, як мінімум, погодження з Зеленським. Оскільки немає його офіційних заяв з цього приводу, то я не можу зробити іншого висновку, окрім того, що це все відбувається за його погодженням", – вважає Шабунін.
Про роботу антикорупційних органів і справу Татарова
Він вважає, що немає ніякої боротьби між Антикорупційним бюро, прокуратурою та судом. Є боротьба з цими органами і це яскрава оцінка їхньої роботи.
А саме: у них, незаконними рішеннями старих суддів і неадекватними діями генпрокурорки Зеленського, забирають визначальні справи. Наприклад, щодо заступника Єрмака Татарова,
– наголосив Шабунін.
Він пояснив: НАБУ вело розслідування, Антикорупційна прокуратура підписала підозру, а одному з фігурантів визначили запобіжний захід. А після цього втрутились незаконні рішення судів та генпрокурорки.
Справа Татарова: що відомо
- Татарова підозрюють у причетності до корупційної схеми щодо заволодіння квартирами Нацгвардії. Мовиться про збитки для держави у розмірі понад 81 мільйон гривень.
- 18 грудня НАБУ оголосило підозру Татарову.
- Максим Микитась – фігурант справи, забудовник. Він заявив, що Татаров домовлявся про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника.
- Офіс генпрокурора згодом передав справу з НАБУ до СБУ. У НАБУ назвали це втручанням у розслідування.
- Татарову двічі планували обрати запобіжний захід, однак цього не сталось. Пояснювали, що нібито "підозра була необґрунтована".
- До речі, під будівлею ВАКС відбувалася акція протесту. Люди вимагали, аби суд взяв під варту заступника керівника ОП.
Більше про справу Татарова – читайте тут.
Дивіться відео: Шабунін про роботу антикорупційних органів
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