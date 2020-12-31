Антикорупціонер Віталій Шабунін вважає, що генпрокурорка Ірина Венедіктова заважає НАБУ і САП нормально працювати. А провал реформ Конституційного Суду і загалом неефективна боротьба з корпуцією – результат впливу агентів Кремля.

Таку думку голова організації "Центр протидії корупції" висловив в ефірі 24 каналу. Він загалом підсумував роботу антикорупційних органів у 2020 році.

До теми Шабунін про вибухівку та напади: Це неспроможність політичної еліти

Про КСУ

Найбільший скандал року в антикорупційній сфері – це, звісно ж, рішення Конституційного суду про знесення системи електронних декларацій.

У 2021 рік ми заходимо з контролем за ключовим судом України в руках олігарха Коломойського та російської агентури, які руками КСУ вже спробували знищити одну з ключових реформ і готуються знищити інші реформи, які були формальною підставою співпраці з Заходом,

– наголосив антикорупціонер.

Відтак, присутні ризики, що наша держава не отримає міжнародну допомогу: ні фінансову, ні політичну, ні військову.

Довідка. Конституційний Суд у жовтні вніс певні зміни до антикорупційного законодавства. Зокрема, скасували покарання за брехню в деклараціях та е-декларування. Це спричинило виникнення в Україні конституційної кризи.

Про розслідування справ

За словами Шабуніна, справи, які вже розслідуються, але на майже фінальному етапі забирають в НАБУ. Так само буде й з "Приватбанком" Коломойського – документи готові, але їх досі не підписує генпрокурорка, яка блокує роботу САП та НАБУ.

"Я не уявляю, як все це може відбуватися без, як мінімум, погодження з Зеленським. Оскільки немає його офіційних заяв з цього приводу, то я не можу зробити іншого висновку, окрім того, що це все відбувається за його погодженням", – вважає Шабунін.

Про роботу антикорупційних органів і справу Татарова

Він вважає, що немає ніякої боротьби між Антикорупційним бюро, прокуратурою та судом. Є боротьба з цими органами і це яскрава оцінка їхньої роботи.

А саме: у них, незаконними рішеннями старих суддів і неадекватними діями генпрокурорки Зеленського, забирають визначальні справи. Наприклад, щодо заступника Єрмака Татарова,

– наголосив Шабунін.

Він пояснив: НАБУ вело розслідування, Антикорупційна прокуратура підписала підозру, а одному з фігурантів визначили запобіжний захід. А після цього втрутились незаконні рішення судів та генпрокурорки.

Справа Татарова: що відомо

Татарова підозрюють у причетності до корупційної схеми щодо заволодіння квартирами Нацгвардії. Мовиться про збитки для держави у розмірі понад 81 мільйон гривень.

18 грудня НАБУ оголосило підозру Татарову.

Максим Микитась – фігурант справи, забудовник. Він заявив, що Татаров домовлявся про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника.

Офіс генпрокурора згодом передав справу з НАБУ до СБУ. У НАБУ назвали це втручанням у розслідування.

Татарову двічі планували обрати запобіжний захід, однак цього не сталось. Пояснювали, що нібито "підозра була необґрунтована".

До речі, під будівлею ВАКС відбувалася акція протесту. Люди вимагали, аби суд взяв під варту заступника керівника ОП.

Більше про справу Татарова – читайте тут.

Дивіться відео: Шабунін про роботу антикорупційних органів