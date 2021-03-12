Працюємо над поверненням грошей в Україну, – Зеленський підтримав санкції проти Коломойського

Джерело:Телеграм Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський вкотре звернувся до українців. Він наголосив, що підтримує запровадження санкцій проти українських олігархів.
Зокрема, і ті санкції, які США ввели проти колишніх власників "Приватбанку". Про це він заявив 12 березня.
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За його словами, Україна наразі працює над тим, щоб повернути назад зі Сполучених Штатів заблоковані гроші.
"Працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти, справедливість. ЇЇ головний принцип полягає в тому, що ми чітко бачимо різницю між поняттями "великий бізнес" та "олігархічний клас", – підкреслив Володимир Зеленський.
Президент зауважив, що в питаннях введення санкцій прізвища не відіграють жодної ролі.
Прізвища тут не мають жодної різниці – це Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший,
– заявив він.
І додав, важливо одне – чи готові олігархи працювати законно і прозоро. Або чи хочуть вони й надалі:
"Перше – підтримується, друге – закінчується", – підсумував він.
Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського: