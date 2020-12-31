Центр дослідження корупції та організованої злочинності опублікував рейтинг людей 2020 року, які були залучені у сферу злочинності та корупції. Український олігарх Ігор Коломойський мав усі шанси очолити список, але цього не сталось.

Коломойського обійшов президент Бразилії Жаїр Болсонару. Рейтинг опублікували на сайті OCCRP.

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Хто посів 2 та 3 місце

Після Болсонару є ще 2 лідери:

президент Туреччини Реджеп Ердоган;

президент США Дональд Трамп.



Реджеп Ердоган і Дональд Трамп / Фото колаж 24 каналу

Яка доля Коломойського у рейтингу

Коломойський замкнув перелік фіналістів. У центрі зауважили, що олігарх нібито отримував позику від свого ПриватБанку на понад 5 мільярдів доларів1, але його досі не арештували.

Тепер він лобіює, щоб повернути собі контроль над банком після того, як держава врятувала його,

– зазначили в OCCRP.

Також там додали, що Коломойський фігурує таких історіях:

корпоративних рейдів;

шахрайства;

розкрадання державних активів;

політичні інтриги;

представляє багатьох ідеологічних та корумпованих мільярдерів від братів Кохів до Арона Банкса, які підірвали демократію заради особистої вигоди.

Чому рейтинг очолив Болсонару

Як зазначили, президента Бразилії обирали як антикорупційного кандидата. Однак він, за словами представників центру, оточив себе корупційними фігурами, використовував пропаганду.



Жаїр Болсонару / Фото picture-alliance

Також Болсонару нібито просував свій популістський порядок денний, підривав систему правосуддя та вів деструктивну війну проти Амазонського регіону.

Коломойський замкнув перелік фіналістів антипремії. Його звинувачують в отриманні позики від свого колишнього ПриватБанку на понад $5 млрд.

"Але Коломойського не арештували, і тепер він лобіює, щоб повернути собі контроль над банком після того, як держава врятувала його", – пише OCCRP.

Центр звернув увагу, що Коломойський має історію "корпоративних рейдів, шахрайства, розкрадання державних активів та політичних інтриг і представляє багатьох ідеологічних та корумпованих мільярдерів від братів Кохів до Арона Банкса, які підірвали демократію заради особистої вигоди".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство юстиції США відкрило ще одну справу проти колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.