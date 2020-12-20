Зеленський заявив, що отримав від народу такий мандат довіри, за якого на нього ніхто впливати не може і не здатний. Враховуючи й олігарха Коломойського.

Зеленський прокоментував стосунки з Коломойським

Володимир Зеленський прокоментував The New York Times критику з боку Ігоря Коломойського стосунків України та МВФ. Коломойському не подобаються антикорупційні вимоги Міжнародного валютного фонду до банківської сфери.

Зверніть увагу Донбас без України вмирає: Зеленський хоче долучити Байдена до нормандського формату

Держава чітко позиціонує свою політику. Ігор Коломойський не є президентом. І виступати від України, від імені президента України, від уряду України – він не може,

– заявив у відповідь Володимир Зеленський.

І додав, що слова Коломойського – це тільки слова "одного з бізнесменів, одного з олігархів".

Заява Зеленського про банківську сферу

Тим більше, що в Україні банківська сфера сьогодні захищена від зовнішнього впливу. Президент нагадав, що Верховна Рада підтримала відповідний закон:

"Я вважаю, що ми перемогли на цьому напрямку. На банківський сектор ніхто, включно із паном Коломойським, сьогодні не може впливати".

Зеленський разом із тим наголосив, що отримав від народу величезний мандат довіри, й за таких умов на нього ніхто впливати не може і не здатний.

Про який закон щодо банків говорив Зеленський? Мовиться про так званий антиколомойський закон. Його Верховна Рада України проголосувала у травні 2020 року.



Це було потрібно також і для продовження співпраці з МВФ, адже законом заборонено скасовувати рішення Національного банку про неплатоспроможність того чи іншого банку через суд.



Нагадаємо, саме це й намагається зробити Коломойського щодо "Приватбанку", який йому належав і який націоналізували у 2016.

До теми Через нардепів: Ситник заявив про тиск Коломойського у справі "Приватбанку"