Коломойський намагатиметься захищатися в Україні, – Данилюк

Журналісти 24 каналу слідкують за літаками Ігоря Коломойського за допомогою застосунку Flightradar, аби дізнатися про його місцеперебування. Втім ексміністр фінансів Олександр Данилюк вважає, що олігарх не збирається залишати Україну.

Адже після прибуття в іншу країну, Ігоря Коломойського можуть одразу заарештувати. І саме цього він й боїться.

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Коломойський залишатиметься в Україні, – Данилюк

За словами Олександра Данилюка, Коломойському було досить комфортно у 2019 році в Ізраїлі. Але зрештою він повернувся в Україну. Відтак в цю країну він точно наразі не збирається вилітати.

Він зараз перебуває у непростій ситуації. Тож залишатиметься в Україні і намагатиметься якось максимально тут захищатися,

– колишній очільник Міністерства фінансів.

На його думку, Коломойський після запровадження санкцій США не буде поводитися агресивно. Адже йому буде тільки гірше, якщо зараз він накрутить проти себе українську владу.

Чи можуть екстрадувати Коломойського

Олександр Данилюк відзначив, наразі в Офісу генпрокурора є виправдання, чому Коломойського не можуть видати Америці. Адже він є громадянин України, відтак законом заборонена екстрадиція.

Однак ексміністр фінансів підкреслив, в олігарха також є ізраїльський та кіпрський паспорти. "Якщо США вимагатимуть екстрадиції громадянина Ізраїлю та Кіпру, цікаво, яка буде відповідь Офісу генпрокурора", – наголосив він.

Шкода, що знову наші міжнародні партнери випереджають реакцію і відповідь української влади,

– зазначив він.

І додав, влада повинна зараз активно діяти і розслідувати справу "Приватбанку". Але зараз розслідування, які проводить НАБУ, блокують в Офісі генпрокурора та СБУ.

Державний департамент США 5 березня повідомив про введення санкцій проти українського олігарха Ігоря Коломойського , його дружини, дочки та сина. Їм тепер не можна в'їжджати до Сполучених Штатів.

Олександр Данилюк відреагував на санкції проти Коломойського: відео



США ввели санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу