Під Києвом посадили літак з фігурантом справи "Приватбанку" Володимира Яценка, який хотів утекти. Це може допомогти встановити, як виводили гроші з установи.

Яценко – один з трьох людей, причетних до схем, які здійснювалися руками менеджменту. Про це повідомив в ефірі член наглядової ради Укрзалізниці та нардеп 8-го скликання Сергій Лещенко.

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Яценко тікав приватним літаком

За його словами, літак, яким тікав фігурант, був не рейсовим, а приватним. Він стояв в аеропорту міста Дніпра і був призначеним для втечі.

Є підозра, що це літак авіакомпанії Ігоря Коломойського Windrose. Він може бути причетним до втечі топ-менеджера,

– зазначив Лещенко.

Україна могла б втратити свідка

Він наголосив, що Яценко хотів втекти до Австрії. А звідти дуже важко "витягнути" людину назад в Україну.

"Якби він втік до Австрії, то з великою ймовірністю Україна втратила б важливого свідка. В Коломойського є звичка рятувати своїх спільників, евакуюючи їх з України", – також зауважив експерт.

Що буде далі з Яценком

"Я б радив фігурантам цієї справи дати правдиві покази і отримати можливість умовного терміну та не нести покарання за дії тих керівників, які їх примушували".

Думаю, Яценкові найкраще показати пальцем, хто його примушував проводити транзакції і розграбовувати "Приватбанк". Йому може загрожувати кримінальне переслідування,

– також сказав Лещенко.

Він додав, той факт, що генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру, показує її активну участь у розслідуванні справи.

Що відомо про справу "Приватбанку": коротко