До російської спецоперації "плівки Деркача" причетні олігарх Ігор Коломойський, дружина кума Путіна Оксана Марченко та ведучий проросійських каналів Назар Діордіца. Це не повний перелік осіб.

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm брала активну участь у проведенні OSINT-розслідування, в якому збирають докази щодо "плівок Деркача". Про учасників, які поширювали дезінформацію щодо американських виборів – читайте далі.

У попередній програмі Шістка Деркача: що відомо про спецоперацію Козака, Портнова та Шарія

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський – український олігарх, власник каналу "1+1" (міноритарний співвласник – раніше згаданий Віктор Медведчук), впливає на Дубінського, який потрапив під санкції США.



Санкції США: список / Інфографіка 24 каналу

Коломойський також брав участь в легалізації "плівок Деркача". На підставі діалогу з плівок, де нібито згадувалася необхідність націоналізації "Приватбанку", Коломойський подав заяву в офіс Генерального прокурора, у якій звинуватив Порошенка і тодішнє керівництво Національного банку України у злочинній змові з метою привласнити його банк.

Цікаво. Сайт УНІАН, який входить в медіагрупу Коломойського, постійно висвітлював всі заяви Деркача щодо оприлюднених ним плівок. При цьому, новину про те, що розвідка США вважає Деркача агентом Кремля, видалили.

Коломойський не раз заявляв, що хоче співпрацювати з Андрієм Портновим за зверненням до Європейського суду з прав людини щодо націоналізації "Приватбанку". Зараз Міністерство юстиції США подало вже третій позов на Коломойського, звинувачуючи його у відмиванні грошей, виведених з "Приватбанку", через купівлю нерухомості в США.

Тобто Ігор Коломойський безпосередньо зацікавлений в легалізації "плівок Деркача", нестабільності в США, що дозволяє йому зберегти американські активи, і підтримує ділові й дружні стосунки з іншими особами, причетними до легалізації плівок.

Увага Не просто санкції: про що США попереджають Коломойського

Оксана Марченко

Входить до "шістки Деркача" і Марченко Оксана Михайлівна. Телеведуча, дружина проросійського політика Віктора Медведчука, що вже перебуває під санкціями США.



Оксана Марченко з чоловіком Віктором Медведчуком / Фото Vesti

На Оксану Марченко оформлені частки бізнесів чоловіка, зокрема фірма з видобутку газу на захопленому Росією кримському шельфі.

Також, як з'ясувалося, у 2020 році, у багатьох великих компаніях, які вважалися раніше підконтрольними Ігорю Коломойському і його групі "Приват", виявилися нові акціонери – кіпрські офшори, які мають загального кінцевого бенефіціара Оксану Марченко.

Назар Діордіца

І останній, кого варто згадати в контексті російської інформаційної спецоперації, – Назар Діордіца. Телевізійний псевдонім – Макс Назаров – топведучий проросійського телеканалу "НАШ", брав активну участь у легалізації "плівок Деркача" і виведення цієї теми на міжнародний рівень.



Назар Діордіца / Фото jizn.info

Назаров, тісно пов'язаний з Анатолієм Шарієм. Він давно дружить з Антоніною Бєлоглазовою – колишнім формальним співзасновником і керівником "Партії Шарія".

Коли Діордіца хотів потрапити до Ради громадського контролю НАБУ, то Шарій на своєму телеграм-каналі закликав підтримати його кандидатуру. І на своєму особистому каналі Діордіца регулярно висловлюється на підтримку Шарія. Батьки Діордіци проживають в Росії, неподалік Москви.

"Плівки Деркача": мета

Резюмуючи, ми можемо констатувати, що в Україні сформувалося коло осіб, які у 2020 році цілеспрямовано і злагоджено брали участь у російській інформаційній спецоперації "плівки Деркача". Робота велася в інтересах Російської Федерації. Але однією з аудиторій, на яку намагалися вплинути ці особи, була українська влада.

Увага Санкції проти Деркача і Дубінського, а тепер підозра Шарію: хто наступний

Їхньою метою було примусити Президента України Володимира Зеленського ініціювати розслідування "плівок Деркача" або принаймні озвучити цей фейк публічно, що дозволило б посилатися на це "розслідування" в медіа на території США.

Вони так само намагалися впливати на вибір американських громадян шляхом поширення дезінформації, особисто або опосередковано через свої медійні активи й пов'язаних осіб. А це дає підстави сподіватися побачити й ці прізвища в санкційних списках.