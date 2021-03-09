Коломойський та Марченко причетні до російської спецоперації: обурливі факти з розслідування
До російської спецоперації "плівки Деркача" причетні олігарх Ігор Коломойський, дружина кума Путіна Оксана Марченко та ведучий проросійських каналів Назар Діордіца. Це не повний перелік осіб.
Джерело:InformNapalm на 24 каналі
Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm брала активну участь у проведенні OSINT-розслідування, в якому збирають докази щодо "плівок Деркача". Про учасників, які поширювали дезінформацію щодо американських виборів – читайте далі.
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Ігор Коломойський
Ігор Коломойський – український олігарх, власник каналу "1+1" (міноритарний співвласник – раніше згаданий Віктор Медведчук), впливає на Дубінського, який потрапив під санкції США.
Санкції США: список / Інфографіка 24 каналу
Коломойський також брав участь в легалізації "плівок Деркача". На підставі діалогу з плівок, де нібито згадувалася необхідність націоналізації "Приватбанку", Коломойський подав заяву в офіс Генерального прокурора, у якій звинуватив Порошенка і тодішнє керівництво Національного банку України у злочинній змові з метою привласнити його банк.
Коломойський не раз заявляв, що хоче співпрацювати з Андрієм Портновим за зверненням до Європейського суду з прав людини щодо націоналізації "Приватбанку". Зараз Міністерство юстиції США подало вже третій позов на Коломойського, звинувачуючи його у відмиванні грошей, виведених з "Приватбанку", через купівлю нерухомості в США.
Тобто Ігор Коломойський безпосередньо зацікавлений в легалізації "плівок Деркача", нестабільності в США, що дозволяє йому зберегти американські активи, і підтримує ділові й дружні стосунки з іншими особами, причетними до легалізації плівок.
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Оксана Марченко
Входить до "шістки Деркача" і Марченко Оксана Михайлівна. Телеведуча, дружина проросійського політика Віктора Медведчука, що вже перебуває під санкціями США.
Оксана Марченко з чоловіком Віктором Медведчуком / Фото Vesti
На Оксану Марченко оформлені частки бізнесів чоловіка, зокрема фірма з видобутку газу на захопленому Росією кримському шельфі.
Також, як з'ясувалося, у 2020 році, у багатьох великих компаніях, які вважалися раніше підконтрольними Ігорю Коломойському і його групі "Приват", виявилися нові акціонери – кіпрські офшори, які мають загального кінцевого бенефіціара Оксану Марченко.
Назар Діордіца
І останній, кого варто згадати в контексті російської інформаційної спецоперації, – Назар Діордіца. Телевізійний псевдонім – Макс Назаров – топведучий проросійського телеканалу "НАШ", брав активну участь у легалізації "плівок Деркача" і виведення цієї теми на міжнародний рівень.
Назар Діордіца / Фото jizn.info
Назаров, тісно пов'язаний з Анатолієм Шарієм. Він давно дружить з Антоніною Бєлоглазовою – колишнім формальним співзасновником і керівником "Партії Шарія".
Коли Діордіца хотів потрапити до Ради громадського контролю НАБУ, то Шарій на своєму телеграм-каналі закликав підтримати його кандидатуру. І на своєму особистому каналі Діордіца регулярно висловлюється на підтримку Шарія. Батьки Діордіци проживають в Росії, неподалік Москви.
"Плівки Деркача": мета
Резюмуючи, ми можемо констатувати, що в Україні сформувалося коло осіб, які у 2020 році цілеспрямовано і злагоджено брали участь у російській інформаційній спецоперації "плівки Деркача". Робота велася в інтересах Російської Федерації. Але однією з аудиторій, на яку намагалися вплинути ці особи, була українська влада.
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Їхньою метою було примусити Президента України Володимира Зеленського ініціювати розслідування "плівок Деркача" або принаймні озвучити цей фейк публічно, що дозволило б посилатися на це "розслідування" в медіа на території США.
Вони так само намагалися впливати на вибір американських громадян шляхом поширення дезінформації, особисто або опосередковано через свої медійні активи й пов'язаних осіб. А це дає підстави сподіватися побачити й ці прізвища в санкційних списках.
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