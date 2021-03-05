Коломойський у "чорному списку", – Лещенко назвав наслідки санкцій США

Санкції США щодо Ігоря Коломойського можуть мати вплив на його репутацію та статус. Вони передбачають покарання для власне олігарха, його дружини та двох дітей.

Для партнерів олігарха це означатиме так звану пропозицію – або надалі залишатися з ним і чекати проблем, або шукати спосіб, можливо, співпрацювати зі слідством. Про це розповів журналіст та ексдепутат Сергій Лещенко.

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"Це значить, що Коломойський стає токсичним і якщо безпосередньо держсекретар США зробив таке повідомлення, це означає, що надалі кожен, хто матиме справу з Коломойським – має бути свідомим, що його так само можуть перевірити", – пояснив журналіст.

З Коломойським можуть відмовлятись працювати

Водночас він пояснив, що для депутатів відповідні санкції щодо олігарха також є сигналом щодо того, чи варто далі спиратися на Коломойського. Тобто якщо ця людина створює проблеми своїм дітям та дружині, то можливо, він створить проблеми й іншим, додав Лещенко.

Коломойський – в "чорному списку" поки що на в'їзд до Америки, але надалі це може мати і проблеми більш серйозного характеру. Для самого Коломойського – це не матиме миттєвих наслідків, але геополітично, думаю, ніхто не захоче мати з ним справу,

– сказав Сергій Лещенко.

Він додав, що навіть американські юристи, які будуть захищати олігарха, безліч разів подумають, чи варто приймати від нього гроші і чи варто з ним працювати, якщо США в особі держсекретаря публічно назвала його причетним до корупції.

Лещенко пояснив наслідки санкцій США щодо Колоймойського: дивіться відео



США ввели санкції щодо Коломойського: коротко

США 5 березня ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського, йому заборонили в'їзд до Сполучених Штатів. Крім того, під санкції потрапила й сім'я олігарха.

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив олігарха у спробах підірвати демократію в Україні.



США ввели санкції проти Ігоря Коломойського / Інфографіка 24 каналу