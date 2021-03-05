Коломойський у "чорному списку", – Лещенко назвав наслідки санкцій США
Санкції США щодо Ігоря Коломойського можуть мати вплив на його репутацію та статус. Вони передбачають покарання для власне олігарха, його дружини та двох дітей.
Джерело:24 канал
Для партнерів олігарха це означатиме так звану пропозицію – або надалі залишатися з ним і чекати проблем, або шукати спосіб, можливо, співпрацювати зі слідством. Про це розповів журналіст та ексдепутат Сергій Лещенко.
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"Це значить, що Коломойський стає токсичним і якщо безпосередньо держсекретар США зробив таке повідомлення, це означає, що надалі кожен, хто матиме справу з Коломойським – має бути свідомим, що його так само можуть перевірити", – пояснив журналіст.
З Коломойським можуть відмовлятись працювати
Водночас він пояснив, що для депутатів відповідні санкції щодо олігарха також є сигналом щодо того, чи варто далі спиратися на Коломойського. Тобто якщо ця людина створює проблеми своїм дітям та дружині, то можливо, він створить проблеми й іншим, додав Лещенко.
Коломойський – в "чорному списку" поки що на в'їзд до Америки, але надалі це може мати і проблеми більш серйозного характеру. Для самого Коломойського – це не матиме миттєвих наслідків, але геополітично, думаю, ніхто не захоче мати з ним справу,
– сказав Сергій Лещенко.
Він додав, що навіть американські юристи, які будуть захищати олігарха, безліч разів подумають, чи варто приймати від нього гроші і чи варто з ним працювати, якщо США в особі держсекретаря публічно назвала його причетним до корупції.
Лещенко пояснив наслідки санкцій США щодо Колоймойського: дивіться відео
США ввели санкції щодо Коломойського: коротко
- США 5 березня ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського, йому заборонили в'їзд до Сполучених Штатів. Крім того, під санкції потрапила й сім'я олігарха.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив олігарха у спробах підірвати демократію в Україні.
США ввели санкції проти Ігоря Коломойського / Інфографіка 24 каналу
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