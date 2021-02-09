Вкрала iPhone і стала депутаткою: колишня секретарка Киви отримала високу посаду

Джерело:"Полтавщина"
Членкиня партії ОПЗЖ 22-річня Карина Дячун стала заступницею голови Полтавської районної ради Михайла Кононенка. У минулому вона працювала серкетаркою скандального нардепа Іллі Киви.
Карина Дячун також відома тим, що намагалася вкрасти смартфон від компанії Apple просто з магазину. Правоохоронцям вдалося викрити дівчину, а у суді вона визнала свою провину.
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У листопаді 2020 року Дячун стала депутаткою Київської райради Полтави, однак обрала мандат депутатки Полтавської районної ради.
Голова Полтавської райради Михайло Кононенко 15 січня 2021 року призначив Дячун своєю заступницею.
У липні 2019 року її визнали винною у крадіжці смартфона iPhone 6 Plus з магазину Та – Da, де вона непомітно вимкнула його та забрала собі. Коли ж вона включила телефон вдома, їй подзвонили з поліції та попросили повернути ґаджет.
У суді Дячун повністю визнала свою провину і розкаялася. Їй присудили штраф у розмірі 850 гривень.
Нардеп від ОПЗЖ заявив, що сам мав судимість і його взагалі не бентежить наявність її у Дячун.
Вона працювала в офісі моїм секретарем. Щодо суду, то запитаю: ну і що? Я мав судимість. Я дивлюся не на це, а на ділові та людські якості. Є така приказка "від суми і в'язниці – не зарікайся". Тому я погодив її призначення секретарем, а потім підтримав і її висунення,
– зазначив Кива.
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