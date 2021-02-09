Членкиня партії ОПЗЖ 22-річня Карина Дячун стала заступницею голови Полтавської районної ради Михайла Кононенка. У минулому вона працювала серкетаркою скандального нардепа Іллі Киви.

Карина Дячун також відома тим, що намагалася вкрасти смартфон від компанії Apple просто з магазину. Правоохоронцям вдалося викрити дівчину, а у суді вона визнала свою провину.

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Дівчина у 2020 році стала депутатом

У листопаді 2020 року Дячун стала депутаткою Київської райради Полтави, однак обрала мандат депутатки Полтавської районної ради.

Голова Полтавської райради Михайло Кононенко 15 січня 2021 року призначив Дячун своєю заступницею.

Дячун визнали винною у крадіжці

У липні 2019 року її визнали винною у крадіжці смартфона iPhone 6 Plus з магазину Та – Da, де вона непомітно вимкнула його та забрала собі. Коли ж вона включила телефон вдома, їй подзвонили з поліції та попросили повернути ґаджет.

У суді Дячун повністю визнала свою провину і розкаялася. Їй присудили штраф у розмірі 850 гривень.

Скандального Киву не бентежить судимість дівчини

Нардеп від ОПЗЖ заявив, що сам мав судимість і його взагалі не бентежить наявність її у Дячун.

Вона працювала в офісі моїм секретарем. Щодо суду, то запитаю: ну і що? Я мав судимість. Я дивлюся не на це, а на ділові та людські якості. Є така приказка "від суми і в'язниці – не зарікайся". Тому я погодив її призначення секретарем, а потім підтримав і її висунення,

– зазначив Кива.

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