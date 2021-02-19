Немов із казки: колишня обсерваторія на горі Піп Іван схожа на замок із снігу

Обсерваторію на горі Піп Іван Чорногірський повністю занесло снігом. Так званий Білий слон перетворився на білосніжну фортецю.
Вражаюче за красою фото опублікували у соцмережі рятувальники з Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
Читайте також Знайшли сліди, але це не допомогло: киянина вже п'яту добу шукають у Карпатах
Щодо погоди, то сьогодні на горі висотою 2 022 метри, без опадів. Незважаючи на сонячну погоду, температура опустилась значно нижче позначки нуль, тут – -12 градусів.
Джерело: Вікіпедія
Протягом останніх днів синоптики попереджають про небезпечні погодні умови у Карпатах. Зокрема, оголошено про небезпеку сходження лавин. Через сильні морози в Національному природному парку "Сколівські Бескиди" замерзли водоспади.
Дивіться на карті, де розташована обсерваторія: