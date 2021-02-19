Немов із казки: колишня обсерваторія на горі Піп Іван схожа на замок із снігу

Обсерваторію на горі Піп Іван Чорногірський повністю занесло снігом. Так званий Білий слон перетворився на білосніжну фортецю.

Вражаюче за красою фото опублікували у соцмережі рятувальники з Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

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Щодо погоди, то сьогодні на горі висотою 2 022 метри, без опадів. Незважаючи на сонячну погоду, температура опустилась значно нижче позначки нуль, тут – -12 градусів.

Цікаве про обсерваторію Білий слон:

Джерело: Вікіпедія

Це астрономічна та метеорологічна обсерваторія, розташована на Верховинському районі Івано-Франківської області.

Це найвище розташована споруда в Україні, у якій постійно працювали люди.

Обсерваторію розпочали будувати у 1936 році.

Після початку Другої світової війни обладнання обсерваторії евакуювали.

У 1944 році вершину зайняли радянські війська, обсерваторію визнали зруйнованою.

За незалежної України в обсерваторії розпочали реставраційні роботи.

Яка погода в Карпатах

Протягом останніх днів синоптики попереджають про небезпечні погодні умови у Карпатах. Зокрема, оголошено про небезпеку сходження лавин. Через сильні морози в Національному природному парку "Сколівські Бескиди" замерзли водоспади.



Дивіться на карті, де розташована обсерваторія: