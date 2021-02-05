Заступника голови Черкаської обласної ради й колишнього політичного в'язня Кремля Романа Сущенка вирішили висунути кандидатом у народні депутати. Він боротиметься за крісло у парламенті, щойно будуть оголошені довибори на Черкащині.

Джерело: фейсбук Петра Порошенка

"Євросолідарність" ухвалила рішення висунути Романа Сущенка кандидатом в депутати Верховної Ради. П'ятий президент України відзначив мужність колишнього бранця Кремля.

Раніше Ексбранець Кремля Роман Сущенко обійняв посаду у керівництві Черкаської облради

Що відомо про участь Сущенка у майбутніх виборах

Роман Сущенко є людиною, яка пройшла російські катівні, яка боролася за Україну навіть у безнадійній, здавалося б, ситуації,

– зазначив Порошенко.

Він додав, що Сущенко став символом боротьби за Україну, яку підтримав увесь світ. Досвід ексбранця Кремля допоможе парламентській боротьбі з російською "п’ятою колоною".

Наразі Сущенко є першим заступником голови Черкаської облради. Порошенко наголосив, що політик добре знає проблеми Черкаського краю, тому принесе багато користі в парламенті й жителям області.

Боротиметься він за крісло у Раді, щойно оголосять довибори у Черкаській області.

Що відомо про Романа Сущенка