Колишнього керівника ДАБІ оголосили у розшук через фейковий диплом

Екскерівнику Державної архітектурно-будівельної інспекції України повідомили про підозру у пособництві у підробленні документів та використання їх при призначенні.
Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора
За даними 24 каналу, мова йде про Олексія Кудрявцева, якого звільнив Кабмін з посади у 2018 році після скандалу через підробку диплома про освіту.
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Тому правоохоронці заочно повідомили його про підозру та оголосили у розшук.
Повідомлення про підозру Кудрявцеву прокурори та працівники ДБР відправили поштою.
Якщо під час розгляду справи служителі Феміди визнають колишнього голову ДАБІ винним, йому загрожує 850 гривень штрафу, до 6 місяців арешту або навіть до 2 років обмеження волі. Втім, для покарання його треба ще спіймати.