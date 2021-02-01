Екскерівнику Державної архітектурно-будівельної інспекції України повідомили про підозру у пособництві у підробленні документів та використання їх при призначенні.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

За даними 24 каналу, мова йде про Олексія Кудрявцева, якого звільнив Кабмін з посади у 2018 році після скандалу через підробку диплома про освіту.

Дивіться також Справа Татарова: Офіс генпрокурора прагне вивести розслідування з підслідності НАБУ

Фігуранта справи неодноразово викликали до слідчих на допит, але він постійно ігнорував виклики.

Тому правоохоронці заочно повідомили його про підозру та оголосили у розшук.

Що відомо про підробний диплом Кудрявцева

Як стверджують слідчі, ще до участі у конкурсі на посаді керівника ДАБІ підозрюваний звернувся до невідомих з проханням зробити йому заздалегідь підроблений диплом.

Коли ж він отримав фейкові документи, пішов до Міністерства освіти та науки, де отримав свідоцтво про визнання іноземного диплома про вищу освіту.

Підробку чиновник додавав до анкетних відомостей під час призначення на посаду начальника ДАБІ.

Повідомлення про підозру Кудрявцеву прокурори та працівники ДБР відправили поштою.

Якщо під час розгляду справи служителі Феміди визнають колишнього голову ДАБІ винним, йому загрожує 850 гривень штрафу, до 6 місяців арешту або навіть до 2 років обмеження волі. Втім, для покарання його треба ще спіймати.