Колишнього главу податкової Верланова оголосили в розшук

Сергія Верланова підозрюють у зловживанні службовим становищем. Колишнього голову Державної податкової служби оголосили в розшук.
Джерело: "Слово і діло"
Таке рішення прийняли в НАБУ (Національному антикорупційному бюро України) ще 21 грудня. Однак ЗМІ про це повідомили тільки через місяць.
До слова, у грудні Верланов заявив, що 2021 рік може стати "борговими цунамі" для України
Що відомо про оголошення Верланова у розшук
- 21 грудня детектив НАБУ оголосив Сергія Верланова (очолював Державну податкову службу з травня 2019 до квітня 2020) у розшук.
- Цього ж дня розслідування справи, у якій фігурує Верланов, тимчасово зупинили – поки підозрюваного не знайдуть.
- Адвокат Верланова подав скаргу на це рішення НАБУ, він вимагав скасувати постанову. Мовляв, навіщо оголошувати у розшук людину, місцеперебування якої відоме – це Німеччина.
- Утім, суд скаргу адвоката відхилив, бо той не надав документів на її підтвердження.
У чому звинувачують ексголову ДПС
- 20 жовтня Офіс генпрокурора повідомив Верланову про підозру. Слідство вважає, що колишній головний податківець країни міг умисно зловживати владою задля одержання неправомірної вигоди для ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
- Відповідні служби перевіряли підприємство щодо дотримання вимог законодавства, під час чого виявили заниження податкових зобов'язань аж на 2,24 мільярда гривень. І начебто саме Верланов згодом скасував ці зобов'язання.
Що каже про оголошення його в розшук сам Верланов
- Сергій Верланов у фейсбуці відреагував на інформацію про оголошення його в розшук. Він каже, що не ховався від правоохоронців, ба більше – в НАБУ чудово знали, де він перебуває.
- "Прочитав, що мене оголосили у розшук. Не ховався і не ховаюся. Тож рішення буду оскаржувати. Нині проживаю у Німеччині за адресою, яку повідомив детективам НАБУ ще 17 грудня", – написав Верланов.
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