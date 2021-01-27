Колишнього главу податкової Верланова оголосили в розшук

27 січня 2021 , 05:00

Сергія Верланова підозрюють у зловживанні службовим становищем. Колишнього голову Державної податкової служби оголосили в розшук.

Джерело: "Слово і діло"

Таке рішення прийняли в НАБУ (Національному антикорупційному бюро України) ще 21 грудня. Однак ЗМІ про це повідомили тільки через місяць.

До слова, у грудні Верланов заявив, що 2021 рік може стати "борговими цунамі" для України

Що відомо про оголошення Верланова у розшук

  • 21 грудня детектив НАБУ оголосив Сергія Верланова (очолював Державну податкову службу з травня 2019 до квітня 2020) у розшук.
  • Цього ж дня розслідування справи, у якій фігурує Верланов, тимчасово зупинили – поки підозрюваного не знайдуть.
  • Адвокат Верланова подав скаргу на це рішення НАБУ, він вимагав скасувати постанову. Мовляв, навіщо оголошувати у розшук людину, місцеперебування якої відоме – це Німеччина.
  • Утім, суд скаргу адвоката відхилив, бо той не надав документів на її підтвердження.

У чому звинувачують ексголову ДПС

  • 20 жовтня Офіс генпрокурора повідомив Верланову про підозру. Слідство вважає, що колишній головний податківець країни міг умисно зловживати владою задля одержання неправомірної вигоди для ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
  • Відповідні служби перевіряли підприємство щодо дотримання вимог законодавства, під час чого виявили заниження податкових зобов'язань аж на 2,24 мільярда гривень. І начебто саме Верланов згодом скасував ці зобов'язання.

Що каже про оголошення його в розшук сам Верланов

  • Сергій Верланов у фейсбуці відреагував на інформацію про оголошення його в розшук. Він каже, що не ховався від правоохоронців, ба більше – в НАБУ чудово знали, де він перебуває.
  • "Прочитав, що мене оголосили у розшук. Не ховався і не ховаюся. Тож рішення буду оскаржувати. Нині проживаю у Німеччині за адресою, яку повідомив детективам НАБУ ще 17 грудня", – написав Верланов.

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