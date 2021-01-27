Сергія Верланова підозрюють у зловживанні службовим становищем. Колишнього голову Державної податкової служби оголосили в розшук.

Джерело: "Слово і діло"

Таке рішення прийняли в НАБУ (Національному антикорупційному бюро України) ще 21 грудня. Однак ЗМІ про це повідомили тільки через місяць.

До слова, у грудні Верланов заявив, що 2021 рік може стати "борговими цунамі" для України

Що відомо про оголошення Верланова у розшук

21 грудня детектив НАБУ оголосив Сергія Верланова (очолював Державну податкову службу з травня 2019 до квітня 2020) у розшук.

Цього ж дня розслідування справи, у якій фігурує Верланов, тимчасово зупинили – поки підозрюваного не знайдуть.

Адвокат Верланова подав скаргу на це рішення НАБУ, він вимагав скасувати постанову. Мовляв, навіщо оголошувати у розшук людину, місцеперебування якої відоме – це Німеччина.

Утім, суд скаргу адвоката відхилив, бо той не надав документів на її підтвердження.

У чому звинувачують ексголову ДПС

20 жовтня Офіс генпрокурора повідомив Верланову про підозру. Слідство вважає, що колишній головний податківець країни міг умисно зловживати владою задля одержання неправомірної вигоди для ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Відповідні служби перевіряли підприємство щодо дотримання вимог законодавства, під час чого виявили заниження податкових зобов'язань аж на 2,24 мільярда гривень. І начебто саме Верланов згодом скасував ці зобов'язання.

Що каже про оголошення його в розшук сам Верланов

Сергій Верланов у фейсбуці відреагував на інформацію про оголошення його в розшук. Він каже, що не ховався від правоохоронців, ба більше – в НАБУ чудово знали, де він перебуває.

"Прочитав, що мене оголосили у розшук. Не ховався і не ховаюся. Тож рішення буду оскаржувати. Нині проживаю у Німеччині за адресою, яку повідомив детективам НАБУ ще 17 грудня", – написав Верланов.

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