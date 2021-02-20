Колишній політв’язень Асєєв забрав матір з окупованого Донецька

Джерело:фейсбук Станіслава Асєєва
Звільнений з полону окупантів на Донбасі журналіст Станіслав Асєєв зміг нарешті забрати з Донецька свою маму.
Асєєв отримав обіцяну українською владою квартиру у листопаді 2020 – майже через рік після того, як його звільнили з полону.
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Приємну звістку про повернення найріднішої людини Станіслав Асєєв повідомив на своїй сторінці у фейсбуці 19 лютого.
Мама приїхала! Назавжди. Йшли з прогулянки, побачили літак. Вона каже: "Боже, я вже 7 років не бачила й не чула літаків". Так стояли й дивились, як летить. Подія!
– написав Асєєв.