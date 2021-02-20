Звільнений з полону окупантів на Донбасі журналіст Станіслав Асєєв зміг нарешті забрати з Донецька свою маму.

Асєєв отримав обіцяну українською владою квартиру у листопаді 2020 – майже через рік після того, як його звільнили з полону.

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Приємну звістку про повернення найріднішої людини Станіслав Асєєв повідомив на своїй сторінці у фейсбуці 19 лютого.

Мама приїхала! Назавжди. Йшли з прогулянки, побачили літак. Вона каже: "Боже, я вже 7 років не бачила й не чула літаків". Так стояли й дивились, як летить. Подія!

– написав Асєєв.

Хто такий Станіслав Асєєв

Станіслав Асєєв – український журналіст, який народився та працював у Донецьку. Після окупації регіону Асєєв писав для "Радіо Донбас.Реалії" під псевдонімом "Станіслав Васін" – щоб показувати правду про те, що відбувається на Донбасі.

За це журналіста схопили бойовики – у травні 2017, і "засудили" його за "шпигунство" на користь України. Асєєв 15 років мав би провести у підвалах бойовиків, але його вдалося визволити – під час обміну утримуваними особами 29 грудня 2019.