Колишній політв’язень Асєєв забрав матір з окупованого Донецька
Звільнений з полону окупантів на Донбасі журналіст Станіслав Асєєв зміг нарешті забрати з Донецька свою маму.
Джерело:фейсбук Станіслава Асєєва
Асєєв отримав обіцяну українською владою квартиру у листопаді 2020 – майже через рік після того, як його звільнили з полону.
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Приємну звістку про повернення найріднішої людини Станіслав Асєєв повідомив на своїй сторінці у фейсбуці 19 лютого.
Мама приїхала! Назавжди. Йшли з прогулянки, побачили літак. Вона каже: "Боже, я вже 7 років не бачила й не чула літаків". Так стояли й дивились, як летить. Подія!
– написав Асєєв.
Хто такий Станіслав Асєєв
- Станіслав Асєєв – український журналіст, який народився та працював у Донецьку. Після окупації регіону Асєєв писав для "Радіо Донбас.Реалії" під псевдонімом "Станіслав Васін" – щоб показувати правду про те, що відбувається на Донбасі.
- За це журналіста схопили бойовики – у травні 2017, і "засудили" його за "шпигунство" на користь України. Асєєв 15 років мав би провести у підвалах бойовиків, але його вдалося визволити – під час обміну утримуваними особами 29 грудня 2019.
- 13 листопада Станіслав Асєєв отримав обіцяну президентом Володимиром Зеленським квартиру. Вже тоді він говорив, що передусім мріє забрати з Донецька маму: "Я зможу нарешті не обертатися кожного дня з думками, чи не кинули її в підвал за те, що говорить її син".
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