Колишній очільник "Енергоатому" Резуник вчинив самогубство, – ЗМІ

Колишній віцепрезидент "Енергоатому" та ексчлен наглядової ради "Діамантбанку" Юрій Резуник нібито скоїв самогубство. Біля нього буцімто знайшли посмертну записку.

Джерело: "Українська правда"

Інформація з'явилась в мережі 30 січня.

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Раніше ЗМІ писали, що Резуник буцімто залишив передсмертну записку, у якій звинуватив у свому самогубстві екснардепа від "Народного фронту" Миколи Мартиненка та керівництво "Діамантбанку". У записці мовиться, нібито ці люди викрали гроші, що належали йому і його родині.

Що відомо про Резуника Резуник працював в Енергоатомі з вересня 2008 року до квітня 2012.

У наглядовій раді "Діамантбанку" чоловік перебував до 2017 року.

НБУ зареєстрував "Діамантбанк" у 1993 році, однак у 2017 році його визнали неплатоспроможним. Цього ж року Нацбанк прийняв рішення про ліквідацію "Діамантбанку".