Колишнім високопосадовцям "Приватбанку" повідомили про підозру

23 лютого 2021 , 10:27
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Джерело:

НАБУ

Трьом колишнім топменеджерам "Приватбанку" повідомили про підозру 22 лютого. Мовиться про розтрату майже 137 мільйонів гривень.

У грудні 2016 року підозрювані виплатили коштом банку ці гроші на користь страхової компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами "ПриватБанку".

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Це сталось за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним.

Хто є підозрюваними у справі:

  • ексголова правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
  • експерший заступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
  • екскерівниця одного з підрозділів ПАТ КБ "ПриватБанк", яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов'язаній страховій компанії.

Експершого заступника голови правління зняли з літака

Джерело: Офіс генпрокурора

Саме експершого заступника голови правління "Приватбанку" зняли 22 лютого з літака у "Борисполі". Він намагався покинути Україну та вирушив на приватному літаку до Відня.

Важливо! Затриманим в аеропорті колишнім першим заступником голови правління є Володимир Яценко. Ексголовою правління "Приватбанку" – Олександр Дубілет.

Дивіться відео затримання підозрюваного у "Борисполі"

Деталі про справу:

  • Підозрювані зрозуміли, що "Приватбанк" буде визнано незабаром неплатоспроможним та його передадуть під контроль державі.
  • Через це вони підготували план розтрати грошових коштів фінустанови. Він полягав у тому, щоб нарахувати і виплатити додаткову винагороду – індексовану комісію у зв'язку із ростом курсу гривні до долара США на користь пов'язаної з банком юридичної особи по наявним депозитним договорам з нею.
  • При цьому виплата такої нагороди договорами не передбачалась.
  • Для цього підозрювані послались на рішення кредитного комітету банку начебто з 2014 року, хоча воно було ухвалене "заднім числом", та ще одне рішення вже від 16 грудня 2016 року.
  • Таким чином, сума розтрати становила 136,89 мільйона гривень.