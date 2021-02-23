Колишнім високопосадовцям "Приватбанку" повідомили про підозру

Трьом колишнім топменеджерам "Приватбанку" повідомили про підозру 22 лютого. Мовиться про розтрату майже 137 мільйонів гривень.

У грудні 2016 року підозрювані виплатили коштом банку ці гроші на користь страхової компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами "ПриватБанку".

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Це сталось за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним.

Хто є підозрюваними у справі:

ексголова правління ПАТ КБ "ПриватБанк";

експерший заступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк";

екскерівниця одного з підрозділів ПАТ КБ "ПриватБанк", яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов'язаній страховій компанії.

Експершого заступника голови правління зняли з літака

Джерело: Офіс генпрокурора

Саме експершого заступника голови правління "Приватбанку" зняли 22 лютого з літака у "Борисполі". Він намагався покинути Україну та вирушив на приватному літаку до Відня.

Затриманим в аеропорті колишнім першим заступником голови правління є Володимир Яценко. Ексголовою правління "Приватбанку" –

Дивіться відео затримання підозрюваного у "Борисполі"

Деталі про справу: