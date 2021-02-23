Колишнім високопосадовцям "Приватбанку" повідомили про підозру

Трьом колишнім топменеджерам "Приватбанку" повідомили про підозру 22 лютого. Мовиться про розтрату майже 137 мільйонів гривень.
У грудні 2016 року підозрювані виплатили коштом банку ці гроші на користь страхової компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами "ПриватБанку".
До теми Об'єдналися проти Коломойського: як Венедіктова та НАБУ ловили фігуранта справи "Приватбанку"
Це сталось за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним.
Хто є підозрюваними у справі:
- ексголова правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
- експерший заступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
- екскерівниця одного з підрозділів ПАТ КБ "ПриватБанк", яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов'язаній страховій компанії.
Експершого заступника голови правління зняли з літака
Джерело: Офіс генпрокурора
Саме експершого заступника голови правління "Приватбанку" зняли 22 лютого з літака у "Борисполі". Він намагався покинути Україну та вирушив на приватному літаку до Відня.
Важливо!
Затриманим в аеропорті колишнім першим заступником голови правління є
Володимир Яценко.
Ексголовою правління "Приватбанку" –
Олександр Дубілет
.
Дивіться відео затримання підозрюваного у "Борисполі"
Деталі про справу:
- Підозрювані зрозуміли, що "Приватбанк" буде визнано незабаром неплатоспроможним та його передадуть під контроль державі.
- Через це вони підготували план розтрати грошових коштів фінустанови. Він полягав у тому, щоб нарахувати і виплатити додаткову винагороду – індексовану комісію у зв'язку із ростом курсу гривні до долара США на користь пов'язаної з банком юридичної особи по наявним депозитним договорам з нею.
- При цьому виплата такої нагороди договорами не передбачалась.
- Для цього підозрювані послались на рішення кредитного комітету банку начебто з 2014 року, хоча воно було ухвалене "заднім числом", та ще одне рішення вже від 16 грудня 2016 року.
- Таким чином, сума розтрати становила 136,89 мільйона гривень.