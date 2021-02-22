Колишні бранці Кремля створили свою платформу "Звільнення в'язнів"

22 лютого 2021 , 12:40
Читать новость на русском

Джерело:

Фейсбук Ігоря Гриба

Колишні в’язні Кремля створили власну платформу. За словами організаторів, її мета – пошук шляхів для звільнення політичних бранців.

Про таку ініціативу повідомив Ігор Гриб у своєму пості в фейсбуці. Там зазначено ще 34 людини.

До теми Бойовики повернуть полонених українців маршрутом через Мінськ, – Денісова

Провести презентацію Платформи "Звільнення в'язнів" планують 4 березня 2021 року. Подія відбудеться в актовій залі Київської православної богословської академії ПЦУ. На подію запросять представників посольств, представників УГКЦ та мусульман. Також у події прогнозують участь предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.

У списку ініціаторів платформи зазначено 17 кремлівських політв'язнів:

  • Олег Сенцов,
  • Володимир Жемчугов,
  • Роман Сущенко,
  • Микола Карпюк,
  • Едем Бекіров,
  • Павло Гриб,
  • Ахтем Чийгоз,
  • Станіслав Асєєв,
  • Олександр Кольченко,
  • Володимир Балух,
  • Ігор Козловський,
  • Євген Панов,
  • Ільмі Умеров,
  • Микола Семена,
  • Ісмаїл Рамазанов,
  • Олександр Шумков,
  • Ігор Мовенко.

Під час презентації вони обіцяють розказати більше про мету і завдання Платформи.

Важливо! Олег Сенцов анонсував створення Плафторми "Звільнення в'язнів" наприкінці січня 2021 року та закликав усіх охочих доєднатися до цієї ініціативи.