Колишні бранці Кремля створили свою платформу "Звільнення в'язнів"

Джерело:Фейсбук Ігоря Гриба
Колишні в’язні Кремля створили власну платформу. За словами організаторів, її мета – пошук шляхів для звільнення політичних бранців.
Про таку ініціативу повідомив Ігор Гриб у своєму пості в фейсбуці. Там зазначено ще 34 людини.
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Провести презентацію Платформи "Звільнення в'язнів" планують 4 березня 2021 року. Подія відбудеться в актовій залі Київської православної богословської академії ПЦУ. На подію запросять представників посольств, представників УГКЦ та мусульман. Також у події прогнозують участь предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.
У списку ініціаторів платформи зазначено 17 кремлівських політв'язнів:
Під час презентації вони обіцяють розказати більше про мету і завдання Платформи.Важливо! Олег Сенцов анонсував створення Плафторми "Звільнення в'язнів" наприкінці січня 2021 року та закликав усіх охочих доєднатися до цієї ініціативи.