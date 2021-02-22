Колишні в’язні Кремля створили власну платформу. За словами організаторів, її мета – пошук шляхів для звільнення політичних бранців.

Про таку ініціативу повідомив Ігор Гриб у своєму пості в фейсбуці. Там зазначено ще 34 людини.

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Провести презентацію Платформи "Звільнення в'язнів" планують 4 березня 2021 року. Подія відбудеться в актовій залі Київської православної богословської академії ПЦУ. На подію запросять представників посольств, представників УГКЦ та мусульман. Також у події прогнозують участь предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.

У списку ініціаторів платформи зазначено 17 кремлівських політв'язнів:

Олег Сенцов,

Володимир Жемчугов,

Роман Сущенко,

Микола Карпюк,

Едем Бекіров,

Павло Гриб,

Ахтем Чийгоз,

Станіслав Асєєв,

Олександр Кольченко,

Володимир Балух,

Ігор Козловський,

Євген Панов,

Ільмі Умеров,

Микола Семена,

Ісмаїл Рамазанов,

Олександр Шумков,

Ігор Мовенко.

Під час презентації вони обіцяють розказати більше про мету і завдання Платформи.

Важливо! Олег Сенцов анонсував створення Плафторми "Звільнення в'язнів" наприкінці січня 2021 року та закликав усіх охочих доєднатися до цієї ініціативи.