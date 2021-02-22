Колишні бранці Кремля створили свою платформу "Звільнення в'язнів"
Колишні в’язні Кремля створили власну платформу. За словами організаторів, її мета – пошук шляхів для звільнення політичних бранців.
Джерело:Фейсбук Ігоря Гриба
Про таку ініціативу повідомив Ігор Гриб у своєму пості в фейсбуці. Там зазначено ще 34 людини.
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Провести презентацію Платформи "Звільнення в'язнів" планують 4 березня 2021 року. Подія відбудеться в актовій залі Київської православної богословської академії ПЦУ. На подію запросять представників посольств, представників УГКЦ та мусульман. Також у події прогнозують участь предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.
У списку ініціаторів платформи зазначено 17 кремлівських політв'язнів:
- Олег Сенцов,
- Володимир Жемчугов,
- Роман Сущенко,
- Микола Карпюк,
- Едем Бекіров,
- Павло Гриб,
- Ахтем Чийгоз,
- Станіслав Асєєв,
- Олександр Кольченко,
- Володимир Балух,
- Ігор Козловський,
- Євген Панов,
- Ільмі Умеров,
- Микола Семена,
- Ісмаїл Рамазанов,
- Олександр Шумков,
- Ігор Мовенко.
Під час презентації вони обіцяють розказати більше про мету і завдання Платформи.
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