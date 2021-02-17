Резніков відповів, коли законопроєкт про перехідний період в ОРДЛО надійде до Ради

17 лютого 2021 , 11:05
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Джерело:

"Дом"

Законопроєкт про державну політику перехідого періоду на Донбасі буде доопрацьований і поданий до Ради протягом пів року. Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він прогнозує, що через 4 – 6 місяців проєкт закону буде остаточно доопрацьований, оформлений. Відтак документ можна буде подати в парламент.

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Олексій Резніков відзначив, що наразі триває процес національного діалогу й обговорення, а потім вже буде офіційна процедура.

"Якщо пройтися процедурою, то, в принципі, період з моменту реєстрації його як урядового й до потрапляння в парламент триватиме від 4 до 6 місяців", – пояснив віцепрем'єр-міністр.

І додав, що коли проєкт буде зареєстрований як урядовий, розпочнеться процедура його детального розгляду й узгодження з відомствами, включно з Міністерством юстиції.

Що передбачає законопроєкт про перехідний період в ОРДЛО

Законопроєкт наразі передбачає вибори на деокупованій території тільки після демілітаризації та повного роззброєння.

Олексій Резніков також наголосив, що внутрішньо переміщені особи з Сімферополя, Севастополя, Донецька та Луганська повинні мати:

  • однакові права;
  • однакову соціальну захищеність;
  • однакові умови навчатися у вищих навчальних закладах з іншими громадянами України.
Довідка. 11 лютого 2021 М іністерство тимчасово окупованих територій презентувало проєкт закону "Про державну політику перехідного періоду". Зокрема, на Донбасі пропонують створити території пріоритетного розвитку, прописати етапи перехідного правосуддя, відновити діяльність банків та обігу нацвалюти. Детальніше – за посиланням.


Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу