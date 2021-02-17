Резніков відповів, коли законопроєкт про перехідний період в ОРДЛО надійде до Ради
Законопроєкт про державну політику перехідого періоду на Донбасі буде доопрацьований і поданий до Ради протягом пів року. Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Джерело:"Дом"
Він прогнозує, що через 4 – 6 місяців проєкт закону буде остаточно доопрацьований, оформлений. Відтак документ можна буде подати в парламент.
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Олексій Резніков відзначив, що наразі триває процес національного діалогу й обговорення, а потім вже буде офіційна процедура.
"Якщо пройтися процедурою, то, в принципі, період з моменту реєстрації його як урядового й до потрапляння в парламент триватиме від 4 до 6 місяців", – пояснив віцепрем'єр-міністр.
І додав, що коли проєкт буде зареєстрований як урядовий, розпочнеться процедура його детального розгляду й узгодження з відомствами, включно з Міністерством юстиції.
Що передбачає законопроєкт про перехідний період в ОРДЛО
Законопроєкт наразі передбачає вибори на деокупованій території тільки після демілітаризації та повного роззброєння.
Олексій Резніков також наголосив, що внутрішньо переміщені особи з Сімферополя, Севастополя, Донецька та Луганська повинні мати:
- однакові права;
- однакову соціальну захищеність;
- однакові умови навчатися у вищих навчальних закладах з іншими громадянами України.
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