Синоптики прогнозують аномально теплу зиму. Вона буде дещо прохолоднішою, ніж минулорічна, а подекуди навіть очікуються морози, та загалом це буде тепла зима.

Клімат в Україні поступово стає все теплішим, що незмінно позначається на погоді взимку. Про це в коментарі "Сегодня" розповіли кліматологиня Віра Балабух, а також народний синоптик Леонід Горбань.

До слова Коли в Україну прийдуть сніг та морози: прогноз синоптиків

Якою буде зима 2021 року

Віра Балабух прогнозує, що цьогорічна зима буде теплою, але більш похмурою та з більшою кількістю опадів, ніж було в минулому році.

Кліматологиня прогнозує дощі й мокрий сніг цієї зими. При цьому також будуть і морози, хоча й не такі сильні, як ще декілька років тому.

Водночас Леонід Горбань прогнозує, що перша половина січня буде теплою, а ось у другій половині в Україну прийдуть морози з частими снігопадами.

За такою погодою Україна перейде в лютий, а вже кінець другого місяця року буде теплим і з мокрим снігом. Загалом народний синоптик прогнозує, що зима буде тривалою.

Коли ж закінчиться зима

Леонід Горбань переконаний, що березень розпочнеться з морозу, снігу й дощів. Всередині місяця буде натяк на весну, але передчасний, адже після цього знову вдарять морози.

Лише ближче до квітня "запахне весною" по-справжньому. Справжнє тепло прийде лише в 20-х числах квітня, але, як і в кінці березня, воно буде недовгим. Знову зарядять дощі й похолодає,

– розповів народний синоптик.

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