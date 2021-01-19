Локдаун в Україні триває до 24 січня. Натомість загальнонаціональний карантин, найбільш ймовірно, продовжать до кінця березня. Потім можуть повернути адаптивний карантин.

Локдаун діє з 8 до 24 січня. В уряді запевнили, продовжувати його не будуть, повідомляє 24 канал.

До теми Карантин в Україні: що зміниться у 2021 році і коли чекати на зняття всіх обмежень

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, немає необхідності продовжувати жорсткі обмеження. Натомість карантин помаранчевої зони, що діє до кінця лютого, хочуть продовжити до 31 березня. Урядовець наголосив, що це може бути не останнє продовження карантину у 2021 році.

Що говорили чиновники про продовження локдауну

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спочатку наполягав на продовженні локдауну після 24 січня. Очільник МОЗ запевняв, що для цього є всі підстави. Однак згодом Степанов змінив свою думку.

Однак головний санітарний лікар та заступник Степанова Віктор Ляшко говорив, що МОЗ не наполягатиме на продовженні локдауну, хоча можуть відбутись непередбачувані зміни.

Глава Мінкульту Олександр Ткаченко не підтримав заяви Степанова про продовження карантину. Він наголосив, що це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативних індустрій.



Карантин та локдаун / Інфографіка 24 каналу

Читайте також Багатолюдний Буковель перевірили на дотримання локдауну: що знайшли інспектори

Що буде після локдауну

Після локдауну, з 25 січня, Україна повернеться до загальнонаціонального карантину. Зокрема, діятимуть обмеження помаранчевої зони, а заклади харчування працюватимуть до 23:00 (розрахунки до 22:00).

Однак, за потреби, можуть запровадити адаптивний карантин, тобто знову розділять країну на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.

Зверніть увагу! Шмигаль говорив, що носіння масок та соціальна дистанція будуть актуальними до кінця 2021 року. Крім того, у ЗМІ з'явилась інформація, що карантин нібито можуть продовжити аж до 2023 року.

Які обмеження передбачені у помаранчевій зоні

При проведенні концертів, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів з участю більше, ніж 20 людей, між учасниками має бути дистанція щонайменше у 1,5 метра. Виняток – спортивні заходи з Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, а також матчі ігрових видів спорту професійних клубів без глядачів.

У кінотеатрах та театрах зали мають бути заповнені не більше ніж на 50%;

У музеях, спортзалах та фітнес-центрах кількість відвідувачів не повинна перевищувати 1 людину на 20 квадратних метрів.

У громадському транспорті кількість пасажирів не має перевищувати кількість сидячих місць;

Робота дискотек і нічних клубів заборонена;

Відстань між столиками в кафе та ресторанах має бути від 2 метрів, за одним столом можуть сидіти не більше 4 людей (не рахуючи дітей);

У закладах освіти навчання дозволено лише групами до 20 людей;

Масковий режим та соціальна дистанція.

Детальніше В Україні знову діє помаранчева зона карантину: які обмеження