Карантин в Україні: що зміниться у 2021 році і коли чекати на зняття всіх обмежень

В Україні щонайменше до кінця зими 2021 року триватиме карантин, спричинений пандемією коронавірусу. Та всіх цікавить лише одне: коли нарешті знімуть обмеження, з якими довелося жити вже майже рік.

Джерело: 24 канал

Наразі карантин скасовувати не планують, лише продовжувати та видозмінювати.

Цікаво Чого очікувати після локдауну: пояснюємо

Карантин помаранчевої зони

Наразі в України діє загальнонаціональний карантин з обмеженнями помаранчевої зони. Заклади культури, харчування та розваг вже відчинились. Хоча працюватимуть із певними обмеженнями.



Обмеження помаранчевої зони / Інфографіка Кабміну

Адаптивний карантин

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що через 1 – 1,5 тижні запровадять адаптивний карантин. Тобто країну знову поділять на зелену, помаранчеву, жовту, зелену зони та введуть відповідні обмеження.

Зараз ми повертаємося в режим, в якому ми жили до 8 січня. Потім 7 – 10 днів дивимося, як змінилася ситуація по регіонах і далі вводимо адаптивний карантин,

– наголосив Степанов.

Очільник МОЗ наголосив, що необхідний час, аби провести аналіз епідеміологічної ситуації в регіонах.



Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу

Чи можливе повторне запровадження локдауну?

За словами Максима Степанова, уряд планував обмеження з урахуванням того, що посилений карантин в Україні триватиме 16 днів.

Це – той термін, який потрібен нам, щоб повністю збити хвилю розповсюдження COVID-19. Нам це потрібно, щоб ми потім уже не вводили ніяких локдаунів до весни, щоб ми спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип та щоб витримала наша медична система,

– пояснив він.

Власне, тому й не продовжували локдаун. Степанов наголосив, що навесні також не планують жорстких обмежень.

Що кажуть лікарі

Доктор медичних наук та лікар-імунолог Андрій Волянський наголосив, що Україна пройшла лише половину шляху для зниження захворюваності. Попри позитивний результат зараз, ситуація з часом може погіршитись. Волянський додав, що локдаун – це потужний інструмент, але скористатись ним знову найближчим часом не можна.

Чи було виправданим введення локдауну в Україні?

Фахівці прогнозували збільшення кількості випадків COVID-19 після різдвяних свят. Зросте, як очікується, і навантаження на заклади охорони здоров'я. Тому рішення уряду було певною мірою логічним.

У будь-якому разі, якщо люди зберуться разом вже після локдауна, все одно може бути певне зростання захворюваності. Тому що повернення спілкування та контактів між людьми завжди призводить до цього,

– пояснила нам епідеміологиня Людмила Мухарська.

Президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров'я та практикуючий лікар Іван Сорока також вважав що стовідсоткових ознак для введення жорсткого локдауну, крім політичних, саме не було.

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Які результати локдауну

Кількість нових хворих на коронавірус під час локдауну справді поступово зменшувалась. Степанов наголосив, що посилений карантин допоміг стабілізувати ситуацію з коронавірусом в Україні та подякував за його дотримання.

На початку грудня кількість пацієнтів у лікарнях з COVID-19 становила на 10 тисяч більше хворих, ніж зараз. Крім цього, 30 612 випадків захворювання за тиждень – це майже на 14 тисяч менше, ніж минулого.

Коли ж можна буде забути про дистанцію й маски?

З початком вакцинації проти COVID-19, світ все більше набуває впевненості у тому, що завершення пандемії і скасування карантинних обмежень зокрема – не за горами.

В Україні ж, як наголошував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, карантин точно триватиме до кінця лютого 2021 року. Водночас, за його словами, поки що жодна країна не здатна спрогнозувати, коли це все остаточно закінчиться – "схоже, це станеться не у 2021 році":

Щоб сказати, що літом все завершиться? Я впевнений, що не завершиться. З коронавірусом ми проживемо, за прогнозами, наступних два роки. Питання: який формат нашого співіснування буде, але він поки залишається секретом.

Людмила Мухарська своєю чергою нагадує, що Україна – це лише частина світу, в якому існує пандемія. Тому, якщо ситуація поліпшиться скрізь, тоді вже можна буде говорити про те, що і у нас пом'якшать рекомендації щодо дистанції та масок.

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Звичайно, вакцина має поліпшити ситуацію. Але, за словами експертки, це не буде дуже швидко. Адже сам процес вакцинації такої великої кількості людей, щоб виник певний колективний імунітет – тривалий.

Кажуть про два роки, але ми поки що не знаємо, скільки цієї вакцини буде. Тобто, можливо, через рік ситуація якось проясниться – якщо будуть у нас робити щеплення. Зараз же говорити про терміни, коли знімуть масочний режим, дистанцію тощо – зарано,

– підсумовує епідеміологиня.

Президент Українського медичного клубу Іван Сорока переконаний: ми ніколи вже не повернемося до таких спокійних часів, які були до 2020 року, і певні карантинні обмеження все одно будуть залишатися з нами. Крім того, з'явилися нові штами вірусу і нам слід стежити, чи будуть вакцини, які зараз пропонуються на ринку, ефективними і проти них, чи будуть вони давати стовідсотковий імунітет і чи потребуватимуть оновлення вакцинальних штамів щороку, як ми це робимо з вірусами грипу.

Чим швидше ми почнемо вакцинувати населення, тим швидше зможемо говорити про реальну стабілізацію ситуації,

– пояснив фахівець.



Терміни залежать від ефективності і темпів розповсюдження вакцини / Фото Getty Images

Найімовірніший сценарій завершення пандемії, базований на інтерв'ю POLITICO з провідними вірусологами, виглядає так:

постійне зниження кількості випадків COVID-19 – до осені 2021 року ;

; нормалізація щоденного життя – протягом двох років.

Точний час залежить від низки чинників, таких як доступність швидких тестів на COVID-19, ефективність вакцини та дотримання людьми вимог щодо носіння масок і збереження дистанції.

Вакцина повинна бути достатньо ефективною та широко розповсюдженою, щоб досягти колективного імунітету – коли люди, теоретично, зможуть безпечно знімати маски та відвідувати масові заходи. Це станеться, коли близько 60-70% населення матиме імунітет до хвороби – вірус тоді просто не зможе розмножуватися.

Все ж, імовірно, світ житиме з COVID-19 завжди, навіть після масової вакцинації. Проте, якщо її рівень буде достатньо високим, ковід стане просто черговою хворобою, до якої більшість населення має певний рівень імунітету.

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