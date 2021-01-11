В Україні щонайменше до кінця зими 2021 року триватиме карантин, спричинений пандемією коронавірусу. Та всіх цікавить лише одне: коли нарешті знімуть обмеження, з якими довелося жити вже майже рік.

Коли ж нарешті може закінчитися карантин в Україні та чи матиме продовження січневий локдаун – у матеріалі сайту сайту 24 каналу.

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Січневий локдаун: дозволи і заборони

З 8 до 24 січня 2021 року в Україні буде діяти жорсткий карантин. На відміну від весняного локдауну, працюватиме громадський транспорт, готелі (з обмеженнями) й дитячі садки, можна також вільно гуляти в парках.

Під час карантину буде заборонено, зокрема:

відвідування закладів освіти (крім дитячих садочків);

роботу закладів харчування та розваг;

роботу ТРЦ (лише магазини товарів першої необхідності);

роботу салонів краси (лише за попереднім записом і без черги всередині), закладів культури, фітнес-центрів, басейнів;

проведення масових заходів (крім професійних спортивних подій без глядачів);

роботу непродовольчих ринків;

різдвяні ярмарки.



Обмеження під час карантину у січні / Інфографіка 24 каналу

Перелік товарів, якими буде дозволено торгувати під час локдауну:

продукти харчування;

лікарські засоби;

вироби медичного призначення та засоби гігієни;

засоби зв'язку;

ветеринарні препарати та корми;

побутова хімія;

преса;

насіння та засоби для захисту рослин.

Торгівля іншими групами товарів може здійснюватися лише за умов доставки.

Як пояснили в уряді, карантин запроваджують одразу після Різдва, оскільки це – найкращий спосіб перервання ланцюга хвороби. Карантин саме після свят, а не під час, повинен дати максимальний ефект – під час святкування люди контактують більше, ніж зазвичай, і влада на це ніяк не могла б вплинути.



Крім того, під час ухвалення рішення звертали увагу на економічний стан – Україна не може дозволити собі таких виплат бізнесу, які зробили європейські країни.

Чи можливе продовження локдауну після 24 січня?

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, уряд планував обмеження з урахуванням того, що посилений карантин в Україні триватиме 16 днів.

Це – той термін, який потрібен нам, щоб повністю збити хвилю розповсюдження COVID-19. Нам це потрібно, щоб ми потім уже не вводили ніяких локдаунів до весни, щоб ми спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип та щоб витримала наша медична система,

– пояснив він.

При цьому Кабінет Міністрів зберіг за собою можливість ввести обмеження в інший час, крім 8 – 24 січня, у випадку погіршення ситуації з COVID-19. А карантин "промаранчевої зони" було продовжено до 28 лютого 2021 року, як і дію режиму надзвичайної ситуації.

Чи є виправданим введення локдауну в Україні?

Фахівці прогнозують збільшення кількості випадків COVID-19 після різдвяних свят. Зросте, як очікується, і навантаження на заклади охорони здоров'я. Тому рішення уряду є певною мірою логічним. Однак сценарій, ніби після 24 січня захворювання піде на спад, називають малоймовірним.

У будь-якому разі, якщо люди зберуться разом вже після локдауна, все одно може бути певне зростання захворюваності. Тому що повернення спілкування та контактів між людьми завжди призводить до цього,

– пояснила нам епідеміологиня Людмила Мухарська.

Президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров'я та практикуючий лікар Іван Сорока також вважає, що стовідсоткових ознак для введення жорсткого локдауну, крім політичних, саме на сьогодні в Україні немає.

Натомість, за його словами, більш ефективним було б введення секторальних обмежень з урахуванням медико-географічних особливостей. Наприклад, великі промислові й адміністративні центри, швидше за все, матимуть велику кількості хворих на коронавірусну інфекцію. А у сільських районах, де немає такої комунікації між жителями, можливостей заразитися менше. Тому до введення обмежень треба підходити дуже виважено з точки зору розуміння ситуації.

Якщо бачимо, що у конкретному регіоні медична система якісно не справляється з наданням допомоги цій категорії пацієнтів, значить там треба посилювати карантин. Але зараз ми просто обмежуємо на якийсь час підвищення рівня захворюваності. Але, коли обмеження будуть зняті, знову відбудеться збільшення кількості хворих. Тобто це буде хвилеподібний період,

– розповів сайту 24 каналу експерт.

Тобто найефективніше – вводити карантин у конкретних населених пунктах, де є вогнище інфекції. Навіть якщо йдеться про певне промислове підприємство чи заклад освіти: там вводять обмеження, роблять обстеження та контролюють контакти – вогнище гасне. Тоді як там, де немає проблем, люди працюють і це допомагає зберегти економіку та робочі місця.

До теми Не поспішайте викидати маски: чи допоможе вакцина швидко здолати пандемію

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге своєю чергою зазначав, що повний локдаун – не найкращий сценарій боротьби з вірусом. Навесні це справді скоротило його вплив, але водночас завдало шкоди багатьом людям. Зокрема, йдеться про зростання випадків насильства у сім'ях, втрату доходу для багатьох людей та додаткові проблеми для осіб з інвалідністю чи психічними захворюваннями.

Тож, за словами Клюге, краще вводити більш м'які обмеження. Однак ключовим залишається дотримання рекомендацій щодо носіння масок, миття рук та збереження дистанції.

Коли ж можна буде забути про дистанцію й маски?

З початком вакцинації проти COVID-19, світ все більше набуває впевненості у тому, що завершення пандемії і скасування карантинних обмежень зокрема – не за горами.

В Україні ж, як наголошував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, карантин точно триватиме до кінця лютого 2021 року. Водночас, за його словами, поки що жодна країна не здатна спрогнозувати, коли це все остаточно закінчиться – "схоже, це станеться не у 2021 році":

Щоб сказати, що літом все завершиться? Я впевнений, що не завершиться. З коронавірусом ми проживемо, за прогнозами, наступних два роки. Питання: який формат нашого співіснування буде, але він поки залишається секретом.

Людмила Мухарська своєю чергою нагадує, що Україна – це лише частина світу, в якому існує пандемія. Тому, якщо ситуація поліпшиться скрізь, тоді вже можна буде говорити про те, що і у нас пом'якшать рекомендації щодо дистанції та масок.

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Звичайно, вакцина має поліпшити ситуацію. Але, за словами експертки, це не буде дуже швидко. Адже сам процес вакцинації такої великої кількості людей, щоб виник певний колективний імунітет – тривалий.

Кажуть про два роки, але ми поки що не знаємо, скільки цієї вакцини буде. Тобто, можливо, через рік ситуація якось проясниться – якщо будуть у нас робити щеплення. Зараз же говорити про терміни, коли знімуть масочний режим, дистанцію тощо – зарано,

– підсумовує епідеміологиня.

Іван Сорока переконаний: ми ніколи вже не повернемося до таких спокійних часів, які були до 2020 року, і певні карантинні обмеження все одно будуть залишатися з нами. Крім того, з'явилися нові штами вірусу і нам слід стежити, чи будуть вакцини, які зараз пропонуються на ринку, ефективними і проти них, чи будуть вони давати стовідсотковий імунітет і чи потребуватимуть оновлення вакцинальних штамів щороку, як ми це робимо з вірусами грипу.

Чим швидше ми почнемо вакцинувати населення, тим швидше зможемо говорити про реальну стабілізацію ситуації,

– пояснив фахівець.



Терміни залежать від ефективності і темпів розповсюдження вакцини / Фото Getty Images

Найімовірніший сценарій завершення пандемії, базований на інтерв'ю POLITICO з провідними вірусологами, виглядає так:

постійне зниження кількості випадків COVID-19 – до осені 2021 року ;

; нормалізація щоденного життя – протягом двох років.

Точний час залежить від низки чинників, таких як доступність швидких тестів на COVID-19, ефективність вакцини та дотримання людьми вимог щодо носіння масок і збереження дистанції.

Вакцина повинна бути достатньо ефективною та широко розповсюдженою, щоб досягти колективного імунітету – коли люди, теоретично, зможуть безпечно знімати маски та відвідувати масові заходи. Це станеться, коли близько 60-70% населення матиме імунітет до хвороби – вірус тоді просто не зможе розмножуватися.

Все ж, імовірно, світ житиме з COVID-19 завжди, навіть після масової вакцинації. Проте, якщо її рівень буде достатньо високим, ковід стане просто черговою хворобою, до якої більшість населення має певний рівень імунітету.

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