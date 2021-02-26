Генеральна прокурка Ірина Венедіктова прокоментувала свою обіцянку "обов'язкової підозри" активісту Сергію Стерненку. Її вона зробила одразу, як очолила генеральну прокуратуру.

Венедіктова заявляє, що це стосувалося взагалі іншого епізоду. Також вона розповіла, що тоді робила заяви з огляду на інформацію, надану керуючим заступником (він зараз уже не працює).

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Деталі заяви Венедіктової щодо Стерненка

Вона, зокрема, нагадала, як традиційно працюють досудові органи.

Завжди, коли слідчий приїжджає на виклик, і там є труп, – це завжди підозра. Завжди відбувається затримання. А потім уже люди розбираються,

– підкреслила очільниця Офісу генпроеурора.

Венедіктова додала, що вона тоді комунікувала з суспільством абсолютно щиро. Адже це відбувалося з огляду на роботу досвідчених правоохоронців і доповіді її заступник, як матеріали будуть розвиватися.

"Чому підозра після цієї події виникла набагато пізніше – це вже питання інших епізодів. Але знову ж, коли є труп, особу спочатку затримують, а потім розбираються. В нас декілька років пройшло", – наголосила вона.

Генеральна прокурорка також зазначила, що справа Стерненка ж політизованою. Але зробив її такою сам обвинувачений. Оскільки, коли вона очолила Офіс генпрокура, одразу ж почалась історія штучного протистояння. Тоді були приходи до дому Зеленського та питання його імпічменту, а також сплив справи Катерини Гандзюк.

Вона додала, що може надати лише невеликий коментар. А пояснила це тим, що у справі Стерненка є відводи, і стосуються вони іншої справи.

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Справа Сергія Стрененка: головне

23 лютого в Одесі відбувся суд над активістом Сергієм Стерненком. Його звинуватили у нібито викраденні депутата Сергія Щербіча з метою заволодіти його грошима. Мовиться про 300 гривень.

з метою заволодіти його грошима. Мовиться про 300 гривень. Суд Стерненка визнав винним і засудив до понад 7 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Перед цим на українського активіста та екслідера "Правого сектора " скоїли чотири напади.

Під час першого нападу його побили битами, під час другого – вистрілили з пістолета ґумовою кулею. Під час третього нападу, захищаючи себе, Стерненко поранив одного зі зловмисників Івана Кузнєцова , який через деякий час помер.

У 2020 році Стерненку оголосили підозру за двома статтями: про умисне вбивство та носіння холодної зброї.

5 червня активісту обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб. Після подання апеляції суд замінив цілодобовий домашній арешт на нічний домашній арешт.

31 серпня в Одесі на Стерненка напали учетверте. Під будівлею суду активіста намагалися облити водою.



Подробиці вироку Сергію Стерненку / Інфографіка 24 канал