Вибори мера Харкова можуть пройти в останню неділю березня або жовтня. Проте парламент може не встигнути призначити вибори на березень.

Коли відбудуться вибори

Аби провести вибори в березні, парламент повинен вже наступного тижня призначити дату. Про це розповів перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє "РБК – Україна".

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Якщо ж дату призначити не встигнуть, вибори пройдуть восени, ймовірно, 31 жовтня. Тоді всі потенційні кандидати матимуть більше часу на підготовку до виборів. Зокрема, секретар міськради Ігор Терехов, який зараз виконує обов'язки мера.

Хто претендуватиме на крісло мера

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що головна боротьба розгорнеться між трьома кандидатами:

Ігорем Тереховим,

ексмером Харкова та колишнім главою Харківської ОДА Михайлом Добкіним,

нардепом Олександром Фельдманом.

Терехов, але йому потрібен час на розкрутку. Очевидно, що захоче взяти участь у виборах Добкін. Думаю, буде балотуватися Фельдман, тому що у нього є амбіції та зросли шанси. Адже перемогти у Кернеса було практично нереально,

– наголосив політолог.

Крім цього, Фесенко зауважив, невідомо, чи братиме участь нардепка та ексглава Харківської ОДА Юлія Світлична. За словами політолога, чиновниця має непоганий рейтинг в області.

Зверніть увагу! Повторні вибори Харкова відбудуться, тому що колишній очільник міста Геннадій Кернес помер 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте". Політик лікувався у Німеччині від ускладнень коронавірусу. Детальніше – читайте тут.