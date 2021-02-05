Під час пожежі у запорізькій лікарні загинуло 4 людей. Однією з жертв стала 26-річна лікарка-анестезіолог Ольга Гліва.

Про дату і місце прощання з Ольгою повідомила її подруга Катерина.

Читайте також Могла працювати по 30 годин: подробиці про загиблу лікарку з Запоріжжя

Прощання із загиблою лікаркою

►Церемонія прощання із Ольгою відбудеться о 9 годині ранку 6 лютого у Театрі юного глядача у Запоріжжі.

►Поховають жінку в її рідному Кропивницькому. Похорон запланований на 14:00 7 лютого

Що відомо про Ольгу Гліву У 2020 році дівчина закінчила інтернатуру у



У день пожежі Ольга була на чергуванні. Коли виникло займання вона У 2020 році дівчина закінчила інтернатуру у Запорізькому медичному університеті . Диплом Ользі видали з відзнакою. Друзі дівчини розповіли, що вона дуже любила свою роботу. Іноді після того, як відпрацювала 24-годинну зміну могла залишитися у лікарні ще на 7 – 8 годин. Крім того, лікарка встигала писати вірші та фотографувати.У день пожежі Ольга була на чергуванні. Коли виникло займання вона намагалася врятувати пацієнта.

Головне про пожежу у запорізькій лікарні