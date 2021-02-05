Коли відбудеться прощання із загиблою у Запоріжжі лікаркою: дата
Під час пожежі у запорізькій лікарні загинуло 4 людей. Однією з жертв стала 26-річна лікарка-анестезіолог Ольга Гліва.
Джерело:фейсбук Катерини Ейхман
Про дату і місце прощання з Ольгою повідомила її подруга Катерина.
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Прощання із загиблою лікаркою
►Церемонія прощання із Ольгою відбудеться о 9 годині ранку 6 лютого у Театрі юного глядача у Запоріжжі.
►Поховають жінку в її рідному Кропивницькому. Похорон запланований на 14:00 7 лютого
Що відомо про Ольгу ГлівуУ 2020 році дівчина закінчила інтернатуру у Запорізькому медичному університеті. Диплом Ользі видали з відзнакою. Друзі дівчини розповіли, що вона дуже любила свою роботу. Іноді після того, як відпрацювала 24-годинну зміну могла залишитися у лікарні ще на 7 – 8 годин. Крім того, лікарка встигала писати вірші та фотографувати.
У день пожежі Ольга була на чергуванні. Коли виникло займання вона намагалася врятувати пацієнта.
Головне про пожежу у запорізькій лікарні
- Пожежа спалахнула у реанімаційному відділенні інфекційної лікарні. Рятувальники локалізували вогонь за 20 хвилин.
- Внаслідок трагедії 4 людей загинули, а 2 – постраждали.
- Місцева влада пообіцяла виплатити сім'ям загиблих компенсацію – 50 тисяч гривень.
- Попередня причина пожежі – вибух апарату штучної вентиляції легень.
- Через трагедію у Запоріжжі міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував перевірку у всіх лікарнях України.
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