Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня. Політика поховають наступного тижня. Приблизні дати похорону – 21 чи 23 грудня.

Де ховатимуть Кернеса

Кернеса поховають у Харкові. Про це розповів секретар Харківської міської ради Ігор Терехов в ефірі 24 каналу.

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Терехов повідомив, що наразі ще вирішується питання щодо організації похорон та церемонії прощання з мером Харкова.

Зараз ми розмовляємо з німецькими компетентними органами, які повинні дати дозвіл на вивіз. Орієнтумося на те, що похорони відбудуться у Харкові з 21 по 23 грудня. Залежно від того, коли дадуть дозвіл на переліт,

– зазначив він.

Також він додав, що церемонію проведуть так, аби всі охочі змогли попрощатися з мером.

Ігор Терехов розповів, коли може відбутися похорон мера Харкова:

Смерть Кернеса: що відомо

Кернес помер 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте".

Туди його госпіталізували у вересні після ускладнень коронавірусу.

У жовтні стан мера Харкова покращився, однак вже у грудні в нього відмовили обидві нирки.

Зверніть увагу! На місцевих виборах у 2020 році Кернеса втретє переобрали міським головою. Однак до виконання обов'язків чиновник не встиг приступити у цій каденції.

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