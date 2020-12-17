Коли відбудеться похорон Кернеса: ймовірна дата
Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня. Політика поховають наступного тижня. Приблизні дати похорону – 21 чи 23 грудня.
Де ховатимуть Кернеса
Кернеса поховають у Харкові. Про це розповів секретар Харківської міської ради Ігор Терехов в ефірі 24 каналу.
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Терехов повідомив, що наразі ще вирішується питання щодо організації похорон та церемонії прощання з мером Харкова.
Зараз ми розмовляємо з німецькими компетентними органами, які повинні дати дозвіл на вивіз. Орієнтумося на те, що похорони відбудуться у Харкові з 21 по 23 грудня. Залежно від того, коли дадуть дозвіл на переліт,
– зазначив він.
Також він додав, що церемонію проведуть так, аби всі охочі змогли попрощатися з мером.
Ігор Терехов розповів, коли може відбутися похорон мера Харкова:
Смерть Кернеса: що відомо
- Кернес помер 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте".
- Туди його госпіталізували у вересні після ускладнень коронавірусу.
- У жовтні стан мера Харкова покращився, однак вже у грудні в нього відмовили обидві нирки.
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