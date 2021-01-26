Укрзалізниця запустить швидкісні поїзди Skoda: куди вони прямуватимуть

Укрзалізниця має намір запустити 2 швидкісні поїзди Інтерсіті+ виробництва чеської Skoda. Це станеться після того, як їх відремонтують.

Джерело: Укрзалізниця

Чеські потяги планують поставити на 3 маршрути.

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Куди курсуватимуть електропоїзди

Укрзалізниця розглядає такі напрями для курсування електропоїздів Skoda:

відновлення поїзда №720/719 Київ – Харків – Київ;

відновлення поїзда №748/747 Київ – Тернопіль – Київ;

організація тактового руху за маршрутом Київ – Вінниця – Київ.

Останній напрям цікавий для пасажирів, які прямують з Києва до Львова або у зворотному напрямку, адже нині більшість людей їде до Вінниці саме на львівському Інтерсіті+. Через це в пікові літні та різдвяні періоди цей напрямок перевантажений, а той й взагалі місць не вистачає. Розширення прямого сполучення з Вінницею, яке передбачає 2 рейси на день, вивільнить місця до Львова та Перемишля.

Що відомо про ремонт вагонів

Ремонт моторних візків буде виконувати безпосередньо виробник Skoda Transportation Group.

Для зменшення витрат уся базова ремонтна підготовка вагонів буде проводитися на власному підприємстві Укрзалізниці – ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод".

На заводі базуватиметься проєктна група досвідчених спеціалістів із різних підрозділів Укрзалізниці, які мають досвід ремонтних робіт саме швидкісних поїздів.

У поїздах замінять зношені частини, проведуть антикорозійні роботи, змастять рухомі деталі й поміняють несправне чи пошкоджене обладнання салону.

Коли завершать ремонт

Завершення ремонту першого електропоїзда попередньо заплановано вже до кінця 2021 року. Втім терміни залежатимуть від результатів діагностики, яку зроблять у Чехії та в Києві спеціалісти Skoda, а також від строку постачання виробниками колісних пар. Їх мають повністю замінити.