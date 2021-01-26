Укрзалізниця запустить швидкісні поїзди Skoda: куди вони прямуватимуть

Укрзалізниця має намір запустити 2 швидкісні поїзди Інтерсіті+ виробництва чеської Skoda. Це станеться після того, як їх відремонтують.
Джерело: Укрзалізниця
Чеські потяги планують поставити на 3 маршрути.
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Укрзалізниця розглядає такі напрями для курсування електропоїздів Skoda:
Останній напрям цікавий для пасажирів, які прямують з Києва до Львова або у зворотному напрямку, адже нині більшість людей їде до Вінниці саме на львівському Інтерсіті+. Через це в пікові літні та різдвяні періоди цей напрямок перевантажений, а той й взагалі місць не вистачає. Розширення прямого сполучення з Вінницею, яке передбачає 2 рейси на день, вивільнить місця до Львова та Перемишля.
Завершення ремонту першого електропоїзда попередньо заплановано вже до кінця 2021 року. Втім терміни залежатимуть від результатів діагностики, яку зроблять у Чехії та в Києві спеціалісти Skoda, а також від строку постачання виробниками колісних пар. Їх мають повністю замінити.