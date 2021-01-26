Укрзалізниця запустить швидкісні поїзди Skoda: куди вони прямуватимуть
Укрзалізниця має намір запустити 2 швидкісні поїзди Інтерсіті+ виробництва чеської Skoda. Це станеться після того, як їх відремонтують.
Джерело: Укрзалізниця
Чеські потяги планують поставити на 3 маршрути.
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Куди курсуватимуть електропоїзди
Укрзалізниця розглядає такі напрями для курсування електропоїздів Skoda:
- відновлення поїзда №720/719 Київ – Харків – Київ;
- відновлення поїзда №748/747 Київ – Тернопіль – Київ;
- організація тактового руху за маршрутом Київ – Вінниця – Київ.
Останній напрям цікавий для пасажирів, які прямують з Києва до Львова або у зворотному напрямку, адже нині більшість людей їде до Вінниці саме на львівському Інтерсіті+. Через це в пікові літні та різдвяні періоди цей напрямок перевантажений, а той й взагалі місць не вистачає. Розширення прямого сполучення з Вінницею, яке передбачає 2 рейси на день, вивільнить місця до Львова та Перемишля.
Що відомо про ремонт вагонів
- Ремонт моторних візків буде виконувати безпосередньо виробник Skoda Transportation Group.
- Для зменшення витрат уся базова ремонтна підготовка вагонів буде проводитися на власному підприємстві Укрзалізниці – ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод".
- На заводі базуватиметься проєктна група досвідчених спеціалістів із різних підрозділів Укрзалізниці, які мають досвід ремонтних робіт саме швидкісних поїздів.
- У поїздах замінять зношені частини, проведуть антикорозійні роботи, змастять рухомі деталі й поміняють несправне чи пошкоджене обладнання салону.
Коли завершать ремонт
Завершення ремонту першого електропоїзда попередньо заплановано вже до кінця 2021 року. Втім терміни залежатимуть від результатів діагностики, яку зроблять у Чехії та в Києві спеціалісти Skoda, а також від строку постачання виробниками колісних пар. Їх мають повністю замінити.
Що відомо про електропоїзд EJ675 Skoda City ElephantВін складається із 6 двоповерхових вагонів на 623 місць: 46 – першого класу, 590 – другого. Потяг розрахований на швидкість руху 160 кілометрів за годину.
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