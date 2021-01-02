Вже з 1 березня уряд планує почати індексацію пенсій для українців. Однак наразі невідомо, на скільки відсотків її підвищать.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна сказала, що наразі вони думають над варіантами індексації. Про це вона повідомила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Але ми точно почнемо її (індексацію – 24 канал) 1 березня. І будемо наполягати на тому, щоб вона відбулася", – заявила Лазебна.

В січні буде затверджено бюджет пенсійного фонду. Ми визначимо всі параметри та критерії, і підготуємо постанову про індексацію пенсій у 2021 році,

– наголосила міністерка.

Вона пояснила, що у грудні не було індексацій пенсій, ті декілька гривень, які додали до виплат, це перерахунок у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімум.

"Двічі на рік передбачено, що переглядається прожитковий мінімум. Звичайно, є такий стандарт, як прожитковий мінімум для пенсіонерів, для осіб, які втратили працездатність. От перше підвищення в році 1 липня, а наступне – 1 грудня. Це теж мінімальна пенсія. В законі так написано, що мінімальна пенсія повинна бути не нижче цього прожиткового мінімуму", – пояснила Лазебна.

Індексація пенсій для всіх категорій пенсіонерів

Міністерка заявила, що в уряді вже є законопроєкт, який має відновити індексацію пенсій для всіх без виключення пенсіонерів.

"Якщо ми ухвалимо цей законопроєкт про відновлення індексацій пенсій у 2021 році, у 2022 році почнеться індексація пенсій для всіх пенсіонерів. Це буде правильно, справедливо і це те, чого чекають люди", – додала вона.