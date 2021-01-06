25 грудня чи 7 січня: коли українці святкують Різдво – опитування
Різдво в Україні – це особлива пора. За одним столом збирається уся родина. Українці колядують, прославляючи народження Сина Божого.
Більшість жителів України дотримуються старих традицій і святкують Різдво 7 січня. Водночас є й ті, хто відзначає свято 25 грудня, а також такі, хто святкує Різдво двічі. Про це свідчать дані опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг".
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Коли українці святкують Різдво
- 77% опитаних зазначили, що святкують Різдво 7 січня.
- 15% сказали, що відзначають це свято двічі – за юліанським календарем 7 січня і за григоріанським 25 грудня.
- Лише 3% українців відзначають Різдво 25 грудня.
- Водночас 5% взагалі не святкують Різдво.
- Тих, хто святкує Різдво у дві дати, або ж за новим стилем, найбільше нараховують у західних регіонах та у Києві.
Яке зимове свято українці люблять найбільше
- Для 56% респондентів найулюбленішим святом є Різдво.
- 28% сказали, що це – Новий рік.
- 6% – День Святого Миколая.
- 3% – Старий Новий Рік.
Святий Миколай чи Дід Мороз
Дві третини опитаних зазначили, що вірять у Святого Миколая, натомість 35% – не вірять. В Діда Мороза вірять менше – 31%, не вірять – 65%.
Цікаво, що за останній рік зросла кількість тих, хто вірить у Святого Миколая. Натомість кількість тих, хто вірить в Діда Мороза не змінилась.
Вподобання щодо новорічного персонажа та улюбленого свята мають чіткі регіональні залежності:
- Святого Миколая та Різдво цінять переважно на Заході країни;
- натомість Дід Мороз та Новий Рік – найулюбленіші свято та персонаж мешканців Півдня та Сходу.
Водночас в південно-східних областях кількість тих, хто вірить у Діда Мороза є меншою за тих, хто вірить у Святого Миколая, а Різдво є найулюбленішим святом поряд з Новим роком.
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