Різдво в Україні – це особлива пора. За одним столом збирається уся родина. Українці колядують, прославляючи народження Сина Божого.

Більшість жителів України дотримуються старих традицій і святкують Різдво 7 січня. Водночас є й ті, хто відзначає свято 25 грудня, а також такі, хто святкує Різдво двічі. Про це свідчать дані опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг".

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Коли українці святкують Різдво

77% опитаних зазначили, що святкують Різдво 7 січня.

15% сказали, що відзначають це свято двічі – за юліанським календарем 7 січня і за григоріанським 25 грудня.

Лише 3% українців відзначають Різдво 25 грудня.

Водночас 5% взагалі не святкують Різдво.

Тих, хто святкує Різдво у дві дати, або ж за новим стилем, найбільше нараховують у західних регіонах та у Києві.

Яке зимове свято українці люблять найбільше

Для 56% респондентів найулюбленішим святом є Різдво.

28% сказали, що це – Новий рік.

6% – День Святого Миколая.

3% – Старий Новий Рік.

Святий Миколай чи Дід Мороз

Дві третини опитаних зазначили, що вірять у Святого Миколая, натомість 35% – не вірять. В Діда Мороза вірять менше – 31%, не вірять – 65%.

Цікаво, що за останній рік зросла кількість тих, хто вірить у Святого Миколая. Натомість кількість тих, хто вірить в Діда Мороза не змінилась.

Вподобання щодо новорічного персонажа та улюбленого свята мають чіткі регіональні залежності:

Святого Миколая та Різдво цінять переважно на Заході країни;

натомість Дід Мороз та Новий Рік – найулюбленіші свято та персонаж мешканців Півдня та Сходу.

Водночас в південно-східних областях кількість тих, хто вірить у Діда Мороза є меншою за тих, хто вірить у Святого Миколая, а Різдво є найулюбленішим святом поряд з Новим роком.